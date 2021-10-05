Также Владимир Зеленский поблагодарил президента Израиля за принципиальную поддержку Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина внесет в Генассамблею ООН обновленные резолюции по ситуации в оккупированном Крыму.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в своем заявлении по результатам встречи с президентом Израиля Ицхаком Герцогом.

Зеленский отметил, что визит израильского президента в Украину - это его первый государственный визит в должности.

"Мы благодарны Израилю за принципиальную поддержку Украины, принципиальную поддержку нашего суверенитета, территориальной целостности. Рассчитываем, что эта позиция будет сохраняться и в дальнейшем. В частности, и в рамках ООН, где до конца этого года Украина внесет на рассмотрение Генассамблеи обновленные резолюции по ситуации с правами человека в оккупированном Крыму и милитаризации оккупированного полуострова", - сказал президент.

Он напомнил, что 26 декабря Украина и Израиль будут отмечать 30-ю годовщину установления двусторонних дипломатических отношений.

"Израиль является нашим другом, Израиль является нашим большим другом и нашим партнером в регионе Ближнего Востока как с политической и безопасностностной, так и с торгово-экономической и гуманитарной точек зрения", - заявил Зеленский.

В то же время глава государства подчеркнул, что потенциал двустороннего взаимодействия Украины и Израиля не исчерпан. По его мнению, новые возможности для взаимодействия открывает вступление в силу соглашения о свободной торговле.

"Мы уже видим, что соглашение работает. Постепенно растут объемы взаимной торговли товарами. Впервые с начала пандемии это придает нам уверенности в полном восстановлении торговли..." - рассказал он.

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Резолюции ООН по оккупированным территориям Украины

7 декабря 2020 года Генассамблея ООН поддержала обновленную резолюцию "Проблема милитаризации Автономной Республики Крым и г. Севастополь, Украина, а также частей Черного и Азовского морей". Документ направлен на восстановление безопасности и стабильности в регионе.

Впервые эта резолюция была поддержана в декабре 2018 года.

16 декабря 2020 года Генассамблея ООН поддержала обновленную резолюцию о ситуации с правами человека в Крыму. Ключевым ее элементом является призыв к международному сообществу усилить взаимодействие для давления на РФ с целью заставить ее выполнять международные обязательства как государства-оккупанта. "За" проголосовали 64 страны, "воздержались" - 86, "против" - 23.

Впервые резолюцию о положении в сфере прав человека в оккупированном Крыму Генассамблея ООН рассматривала в декабре 2016 года.

Оккупация Крыма Россией

Россия оккупировала украинский Крым, введя на полуостров своих военных и организовав в марте 2014 года псевдореферендум о его самоопределении. Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% жителей полуострова высказались за присоединение Крыма к РФ.

18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признали аннексию Крыма и ввели санкции против России.

Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года. С начала оккупации на полуострове более 100 украинцев стали "пленниками Кремля".

После оккупации Крыма в 2014 году Россия проводит регулярные военные учения на полуострове и в акватории Черного моря, а также завозит военную технику, в частности, системы противовоздушной обороны.

В Генштабе Украины действия российских военных в Крыму называют незаконными.

Генассамблея ООН в декабре 2019 года приняла резолюцию, призывающую Россию вывести свои войска из аннексированного Крыма и прекратить временную оккупацию территории Украины.

Президент Владимир Зеленский ввел 26 февраля в Украине День сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя как ежегодную памятную дату с целью чествования мужества и героизма граждан Украины, проживающих на временно оккупированной территории - в Автономной Республике Крым и городе Севастополе, в отстаивании территориальной целостности Украины, по случаю годовщины проведения 26 февраля 2014 года в городе Симферополе митинга в поддержку территориальной целостности Украины с участием крымских татар, украинцев и представителей других национальностей.

Автор: Антонина Доломанжи