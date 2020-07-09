Венедиктова однозначно имеет влияние на руководителей ГБР - Корецкий
Генеральный прокурор Ирина Венедиктова однозначно влияет на руководителей Государственного бюро расследований, считает начальник Третьего отдела ГБР Олег Корецкий.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на пресс-конференции.
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"Я более чем уверен, что она однозначно влияет на ГБР. Это люди, которые начинали работу вместе. Сегодня на должности исполняющего обязанности директора (Александр Соколов - УНИАН) и первого заместителя директора ГБР (Александр Бабиков - УНИАН) работают люди, которых туда привела Венедиктова", - сказал Корецкий.
Он отметил, что в январе этого года были проведены, по его словам, псевдоконкурсы на должности двух заместителей директора ГБР, и они были проведены таким образом, что на эти должности смогли попасть только те, кого там хотела видеть Венедиктова.
Как сообщал УНИАН, 3 декабря 2019 года Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины об усовершенствовании деятельности Государственного бюро расследований", которым предусматривался перезапуск ГБР.
Согласно закону, тогдашнего директора ГБР и его заместителей должны были уволить, а руководителей ГБР должна избрать конкурсная комиссия.
27 декабря президент Владимир Зеленский уволил Романа Трубу с должности директора ГБР и назначил Венедиктову на должность и.о. главы ГБР.
16 января 2020 года в ГБР заявили о завершении конкурса на занятие должностей первого заместителя и заместителей директора ведомства. Одна должность осталась вакантной.
20 января бывший адвокат экс-президента Виктора Януковича Бабиков был назначен первым заместителем директора ГБР, заместителем руководителя Госбюро стал Соколов.
С 17 марта в связи с назначением Венедиктовой на должность генпрокурора исполняющим полномочия директора ГБР стал Соколов.
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