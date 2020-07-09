Венедиктова однозначно имеет влияние на руководителей ГБР - Корецкий

Начальник Третьего отдела ГБР отметил, что в январе на должности двух заместителей директора бюро попали те, кого там хотела видеть Венедиктова.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова однозначно влияет на руководителей Государственного бюро расследований, считает начальник Третьего отдела ГБР Олег Корецкий.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на пресс-конференции.

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"Я более чем уверен, что она однозначно влияет на ГБР. Это люди, которые начинали работу вместе. Сегодня на должности исполняющего обязанности директора (Александр Соколов - УНИАН) и первого заместителя директора ГБР (Александр Бабиков - УНИАН) работают люди, которых туда привела Венедиктова", - сказал Корецкий.

Он отметил, что в январе этого года были проведены, по его словам, псевдоконкурсы на должности двух заместителей директора ГБР, и они были проведены таким образом, что на эти должности смогли попасть только те, кого там хотела видеть Венедиктова.

Как сообщал УНИАН, 3 декабря 2019 года Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины об усовершенствовании деятельности Государственного бюро расследований", которым предусматривался перезапуск ГБР.

Согласно закону, тогдашнего директора ГБР и его заместителей должны были уволить, а руководителей ГБР должна избрать конкурсная комиссия.

27 декабря президент Владимир Зеленский уволил Романа Трубу с должности директора ГБР и назначил Венедиктову на должность и.о. главы ГБР.

16 января 2020 года в ГБР заявили о завершении конкурса на занятие должностей первого заместителя и заместителей директора ведомства. Одна должность осталась вакантной.

20 января бывший адвокат экс-президента Виктора Януковича Бабиков был назначен первым заместителем директора ГБР, заместителем руководителя Госбюро стал Соколов.

С 17 марта в связи с назначением Венедиктовой на должность генпрокурора исполняющим полномочия директора ГБР стал Соколов.

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