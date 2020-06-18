Венедиктова объяснила, почему некогда заявляла, что Стерненко сообщат подозрение "в любом случае"

По словам генпрокурора, в необходимости этого шага ее заверил ее заместитель.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова объяснила, почему в свое время она заявляла, что активисту Сергею Стерненко будет сообщено о подозрении.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом генпрокурор сказал на брифинге.

"Такой вывод я сделала потому, что получила информацию от своих заместителей. Тот заместитель, который отвечал в то время за это дело, мне сообщил, что в этом деле, исходя из экспертиз, может быть так. А у меня нет оснований не доверять своим заместителям", - сказала Венедиктова.

Вместе с тем она отказалась сообщить, почему от дела Стерненко был отстранен прокурора Андрей Радионов, который отказался подписывать подозрение Стерненко, не найдя в его действиях состава преступления.

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"Я не могу оценивать комментарии прокуроров, потому что прокуроры независимы по закону. Если прокурор Радионов сделал такое заявление, то это его заявление. Вы знаете, что он обратился в Совет прокуроров после того, как я дала интервью "Украинской правде". Он говорил о влиянии", - сказала Венедиктова.

Также она добавила, что Радионов был введен в дело Стерненко 24 января 2020 года, а в настоящее время материалы по делу еще были на экспертизе и появились в деле, когда появились его результаты. Поэтому, по ее словам, нужно учитывать хронологию и логику событий по этому делу.

"Но никоим образом никто ни на кого не влияет. Если есть экспертизы, если следователь увидел доказательства, а прокурор подтвердил это и пошел в суд, то дальше прокуроры поддерживают публичное обвинение", - заверила она.

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Также генпрокурор не дала ответа на вопрос относительно поиска заказчиков нападения на Стерненко. Она сказала только об общеизвестных позициях уголовного процесса. "В этом производстве были вручены подозрения после нападений, было озвучено подозрение и погибшему (Ивану Кузнецову - УНИАН), потому что так предусматривает Уголовный процессуальный кодекс. Что касается других нападавших, то дела уже слушаются в суде. Непосредственно по вопросам организаторов и заказчиков надо спрашивать у прокуроров, чтобы ни одна из сторон не сказала, "что Венедиктова же сказала...", - отметила она.

Стоит отметить, что в настоящее время под стражей находится только один нападавший на Стерненко, который был задержан после второго нападения на активиста. Соучастник третьего нападения, в ходе которого Стерненко нанес смертельное ранение Кузнецову, сейчас скрывается за границей.

Как сообщал УНИАН, в 2018 году на Стерненко было совершено три нападения. Он связывает их со своей активной общественной деятельностью, в частности участием в акциях против застройки Одессы.

СБУ возбудила дело по факту смертельного ранения одного из нападавших - Ивана Кузнецова.

7 апреля Венедиктова заявила в интервью "Украинской правде", что подозрение Стерненко, который смертельно ранил нападавшего, будет предъявлено в любом случае.

11 июня 2020 года Стерненко сообщили о подозрении в совершении преступления по ст. 115 ч. 1 (умышленное противоправное причинение смерти другому человеку) и ст. 263 ч. 2 (ношение холодного оружия без предусмотренного законом разрешения) Уголовного кодекса Украины. В СБУ заявили, что экспертиза показала версию об умышленном убийстве Стерненко напавшего на него Кузнецова.

15 июня Шевченковский райсуд применил к Стерненко круглосуточный домашний арест сроком на 60 суток.

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