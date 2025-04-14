Президент заявил, что собственная армия является одной из гарантий безопасности Украины и уменьшать ее количество нельзя.

Количество украинской армии по состоянию на сейчас не позволяет проводить крупные операции по деоккупации территорий, а лишь сдерживать врага, поэтому уменьшать ее нельзя. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в интервью CBS News.

Об этом он сказал, говоря о гарантиях безопасности, необходимых для Украины в связи с тем, что сейчас идея вступления ее в НАТО не имеет поддержки со стороны президента США Дональда Трампа.

"Я бы хотел, чтобы Трамп поддержал Украину в НАТО. Не шел на уступки с Путиным (Владимир Путин - российский диктатор, - ред.), потому что он может заставить Путина. Я считал НАТО проще. Да, это сложно сначала, этого не будут воспринимать русские, но четко понятно, что это гарантии безопасности для нас, историческая миссия человека и вклад в историю всемирной безопасности со стороны США. И зависит это исключительно от позиции президента США", - подчеркнул президент Украины.

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Поскольку же сейчас вступление Украины в НАТО не имеет поддержки, то "должно быть что-то подобное", считает Зеленский. Он назвал две гарантии безопасности: собственная украинская армия и присутствие иностранных войск после прекращения огня.

Что касается украинской армии, то, по словам президента, ее нельзя уменьшать, "потому что в таком количестве она сегодня сдерживает врага".

"Мы не делаем какие-то крупные операции по деоккупации. Этого количества недостаточно для этого. Поэтому самое важное - сдерживать врага, и именно этим мы занимаемся... Это первая наша гарантия безопасности - не уменьшение армии, а поддержка ее, укомплектование, финансирование ее", - подчеркнул глава государства.

Вторая гарантия безопасности, говорит он, - это присутствие военного контингента других стран на территории Украины - "в море, в небе, на земле". Зеленский подчеркнул, что "это может произойти только тогда, когда будет прекращение огня".

"Но присутствие этих людей дает гарантии, что Путин не решится идти войной против Украины", - добавил он.

Другие заявления Зеленского

Как сообщал ранее УНИАН, Зеленский упрекнул США за отказ передать Украине обещанные Patriot. Он сообщил, что Украина так и не получила системы Patriot, о поставке которых было договорено на юбилейном саммите НАТО в Вашингтоне. Он добавил, что для получения таких систем Украина готова на любой формат.

Глава государства предупредил о "реальной" угрозе Третьей мировой войны. Мол, если российского диктатора Владимира Путина не остановить, то война в Украине может перерасти в Третью мировую. Он подчеркнул, что тогда в мире "не будет безопасного места ни для кого".

Также Зеленский призвал президента США Дональда Трампа приехать в Украину, прежде чем воплощать свой "мирный план", чтобы он мог "понять, что здесь происходит". Он подчеркнул, что после визита в Украину Трампу придется осознать, что собой представляет Владимир Путин, с которым он хочет заключить сделку.

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