Украинские военные пообещали уничтожать противника с особой яростью.

Украина жестко ответит на российский удар по Сумам, нанесенный по гражданскому населению в церковный праздник. Об этом сказали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

"В день великого христианского праздника, Вербное воскресенье, российские войска совершили очередное преступление против человечности: нанесли удар баллистическими ракетами по центру города Сумы. Погибли и получили ранения десятки мирных людей", - сказано в сообщении.

По словам военных, оккупанты вновь прибегают к своей привычной тактике. Не достигнув стратегических успехов на поле боя, враг воюет с мирным населением и грубо нарушает международное право, законы и обычаи войны.

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"Россия в очередной раз демонстрирует: она не стремится к миру. Ее цель - посеять страх. Но Россия получит только нашу ярость и неотвратимое возмездие. Наш ответ будет жестким. Мы будем уничтожать оккупантов, их военные объекты, вооружение и технику - везде, где бы они ни были. Российские военные преступления не имеют срока давности. Преступники должны понести заслуженное наказание", - сказали в Генштабе.

80-я отдельная десантно-штурмовая бригада уже показала, как готовится к мести. Галицкие десантники опубликовали фото со снарядами, на которых написано "За Сумы".

"Возмездие не заставит себя ждать! Каждый наш десантник сегодня будет уничтожать противника с особой яростью. Пули, мины, снаряды и дроны - все это уже сейчас летит во врага. 80 десантно-штурмовая Галицкая бригада выражает соболезнования семьям погибших. Разделяем эту боль вместе с вами", - сказали десантники.

Удар России по Сумам - последние новости

Как писал УНИАН, оккупационная армия РФ 13 апреля нанесла удар по Сумам баллистическими ракетами, в результате чего погибли более 30 человек, еще 117 получили ранения.

Европейские лидеры эмоционально отреагировали на удар россиян по Сумам. Министр иностранных дел Чехии, не стесняясь в выражениях, прямо заявил, что Россией руководят убийцы.

Также отреагировал спецпредставитель президента США Дональда Трампа Кит Келлогг, сказав, что удар России по Сумам "переходит все границы приличия".

Посол США в Украине Бриджит Бринк упомянула Кривой Рог, напомнив, что оккупанты использовали ракеты с кассетным зарядом, что усилило масштаб разрушений и вред для мирного населения.

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