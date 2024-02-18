Также продолжаются переговоры с Соединенными Штатами.

Украина согласовала сделки по безопасности еще с несколькими странами. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в эфире информационного телемарафона.

"Три соглашения есть у нас. Сегодня был разговор еще с несколькими странами, есть договоренность о соглашениях по безопасности. Сегодня даже конкретизировали некоторые нюансы, где были вопросы или разногласия. Согласованы еще несколько соглашений. Мы будем наращивать эти гарантии безопасности", - сказал он.

Президент отметил, что также сейчас продолжается работа над соглашением о безопасности между Украиной и Соединенными Штатами Америки. "Два этапа переговоров уже были. Вижу в этом в ближайшем времени позитив", - добавил он, отметив, что не считает это соглашение альтернативой помощи от США.

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Гарантии безопасности для Украины: что известно

На сегодня Украина подписала соглашения по безопасности с Великобританией, Германией и Францией.

Согласно британскому соглашению о сотрудничестве в сфере безопасности, государства будут обмениваться разведданными и сотрудничать в сфере оборонной промышленности. Также Великобритания обещает помогать Украине в случае нового российского нападения.

В соглашении с Германией речь идет о поддержке Украины столько, сколько потребуется для ее защиты, восстановления территориальной целостности и сдерживания будущей агрессии РФ.

Франция обязуется помочь Украине в защите от РФ, восстановлении и интеграции в европейские и евроатлантические институты.

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