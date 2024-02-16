Франция намерена помочь Украине в создании армии, которая полностью восстановит территориальную целостность в границах 1991 года.

Текст Соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и Францией, которое подписали в Париже 16 февраля президенты Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон, обнародован для широкой общественности на сайте президента Украины.

Долгосрочные обязательства Франции

В частности, Украина и Франция совместно "подтверждают свою поддержку суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ с 1991 года". Обе страны желают подтвердить суверенное право каждого государства свободно выбирать свои меры безопасности.

В соглашении отмечается, что безопасность Украины является неотъемлемой частью евроатлантической и мировой безопасности.

Видео дня

В этой связи, Франция подтверждает, что предстоящее вступление Украины в НАТО внесло бы полезный вклад в мир и стабильность в Европе. Украина и Франция будут координировать и усиливать совместные усилия для поддержки вступления Украины в НАТО.

При этом, документ определяет три основные составляющие долгосрочных обязательств по безопасности, взятых Францией в отношении Украины:

оказание всесторонней помощи Украине для защиты и восстановления ее территориальной целостности в ее международно признанных границах, а также экономического восстановления и восстановления;

предотвращение, активное сдерживание и меры, которые должны быть приняты, в отношении любой новой агрессии со стороны РФ;

поддержка интеграции Украины в европейские и евроатлантические институты, в частности путем поддержки вступления Украины в ЕС и оперативной совместимости с НАТО.

Также будет происходить сотрудничество, чтобы "дать возможность Украине выявлять, сдерживать и препятствовать любой киберагрессии, кибершпионажу, в частности путем усиления киберустойчивости и защиты критической инфраструктуры от кибератак".

Кроме того, Франция будет способствовать развитию возможностей защиты критической инфраструктуры Украины, в том числе военными средствами, предоставляя приоритет, но не ограничиваясь современными средствами противовоздушной обороны.

В соглашении сказано, что Украина и Франция будут продолжать и стремиться углублять свое сотрудничество в сфере разведки и контрразведки.

"Участники будут принимать меры для противодействия деятельности опасной организованной преступности, прежде всего противодействовать лицами и группам лиц, которые пытаются проникнуть в украинское общество, имеют преступное влияние в отдельных регионах, в том числе на временно оккупированных территориях, и которые активно используются как инструмент гибридной войны для препятствования процессам восстановления и достижения мира в Украине", - отмечается в соглашении.

Военная поддержка и действия в случае нового нападения РФ на Украину

В то же время, в случае предстоящего российского вооруженного нападения на Украину, обе страны в течение 24 часов проведут консультации для определения мер, необходимых для противодействия или сдерживания агрессии.

"При таких обстоятельствах и в соответствии со своими юридическими и конституционными обязательствами, французский участник предоставит Украине быструю и длительную помощь в сфере безопасности, современную военную технику во всех сферах в соответствии с потребностями и экономическую помощь; он будет накладывать на Россию расходы, в частности экономические, и консультироваться с Украиной относительно ее потребностей в осуществлении ее права на самооборону, закрепленного в статье 51 Устава Организации Объединенных Наций", - отмечается в соглашении.

К тому же, Украина и Франция "будут работать вместе и с другими партнерами Украины над тем, чтобы обеспечить способность украинских Сил безопасности и обороны полностью восстановить территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ с 1991 года, а также повысить устойчивость Украины таким образом, чтобы она была достаточной для сдерживания и обороны от будущих нападений".

Обе страны "будут работать вместе над созданием устойчивых сил, способных защищать Украину сегодня и сдерживать российскую агрессию в будущем, путем последовательного оказания помощи в сфере безопасности и современного военного оборудования в сухопутной, воздушной, морской, космической и киберсферах, предоставляя приоритет, но не ограничиваясь, противовоздушной обороне, артиллерии, дальнобойным средствам поражения, бронетехнике, способностям воздушных сил и другим критически важным способностям".

Франция будет помогать Украине развивать всесторонний военный потенциал в различных сферах, которые не являются исчерпывающими.

В частности, во-первых, речь идет о военной технике, в том числе путем промышленного сотрудничества, прежде всего в сферах артиллерии и противовоздушной обороны, а также в сферах бронетехники, морской безопасности, военно-медицинского обеспечения, информационных технологий и разминирования.

Во-вторых, это учебная подготовка украинских сил безопасности и обороны как на национальном уровне, так и в европейских рамках, включая программу подготовки инструкторов, специализированную подготовку в таких сферах, как артиллерия, противовоздушная оборона, бронетехника, воздушные силы и Морская безопасность, новые технологии и разминирование.

В-третьих, структурная поддержка реформирования оборонного сектора.

При этом, Франция будет способствовать развитию оборонно-промышленной базы Украины, в частности путем привлечения французских инвестиций, локализации производства на территории Украины и совместного производства для изготовления приоритетных видов вооружения и боеприпасов. Участники будут способствовать созданию совместных предприятий, в частности по обслуживанию и ремонту вооружения и военной техники.

Еще будет происходить обмен информацией об оборонных исследованиях и разработках друг друга с целью реализации совместных проектов и программ, направленных на разработку новых вооружений и техники.

Франция будет поддерживать усилия Украины по интеграции ее оборонной промышленности в систему безопасности и обороны НАТО и ЕС.

Ответственность России

Также, в соглашении сказано, что РФ должна заплатить за долгосрочное восстановление Украины.

"Согласно французской правовой системе, суверенные российские активы, находящиеся под юрисдикцией Франции, остаются замороженными, пока Российская Федерация не заплатит за убытки, которые она нанесла Украине", - отмечается в соглашении.

Франция в сотрудничестве со своими партнерами будет продолжать изучать все правовые пути, совместимые с соответствующими договорными обязательствами и соответствующие европейскому и международному праву, с помощью которых российские активы могли бы быть использованы для поддержки Украины.

Кроме того, Франция будет оставаться решительно настроенной применять в европейском контексте строгие санкции против секторов российской экономики, а также против тех, кто на территории РФ и за ее пределами поддерживает войну или получает выгоду от нее, или кто помогает обойти санкции в третьих странах.

"Участники подтверждают, что не должно быть безнаказанности за военные преступления и другие зверства и что Российская Федерация должна нести юридическую ответственность за них, включая возмещение любого ущерба, причиненного такими деяниями, что также поможет сдержать будущие нападения и поддержать устойчивость Украины", - сказано в соглашении.

В частности, участники будут стремиться привлечь к ответственности лиц, ответственных за военные преступления и другие международные преступления, совершенные в Украине или против нее в контексте агрессивной войны России.

Это соглашение действует в течение десяти лет с даты его подписания.

"В случае, если Украина станет членом НАТО до окончания срока действия этого соглашения, участники примут решение относительно его дальнейшего статуса", - сказано в документе.

Соглашения о безопасности Украины со странами-партнерами

Как писал УНИАН, ранее Украина заключила соглашения по безопасности уже с двумя европейскими странами. Первый такой документ был подписан с Великобританией еще в январе. Тогда же посол США в Украине Бриджит Бринк рассказала, что сейчас продолжаются переговоры о подписании аналогичного соглашения между Киевом и Вашингтоном.

Сегодня же днем Владимир Зеленский подписал соглашение по безопасности с Германией. Содержательно все три соглашения - с британцами, немцами и французами - очень похожи.

Вас также могут заинтересовать новости: