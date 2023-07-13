Президент убежден, что круг гарантов будет увеличиваться.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что еще шесть стран присоединились к декларации о будущих гарантиях безопасности для Украины. Ее 12 июля согласовали страны "Большой семерки".

"Очень удачную нашу договоренность относительно гарантий безопасности для Украины на пути в НАТО продолжаем подготовкой договоров со странами. Двусторонних договоров. Прошли только сутки после Вильнюса, а к семи крупнейшим демократиям мира, с которыми мы вчера согласовали гарантии безопасности, присоединились уже шесть стран", – сказал президент в вечернем обращении к украинцам.

В частности, это Чехия, Дания, Нидерланды, Норвегия, Испания и Швеция. При этом Зеленский убежден, что круг гарантов будет увеличиваться.

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"Украина и Соединенные Штаты будут вести перечень государств, которые будут присоединяться к нашей совместной с "Большой семеркой" декларации о гарантиях безопасности на пути в НАТО", – отметил глава государства.

Зеленский подчеркнул, что "в течение времени, которое есть до Вашингтонского саммита, мы должны вместе с партнерами проработать все, о чем говорили в Вильнюсе, а также сформировать новые общие позиции, которых Украина и наши воины однозначно заслуживают". Он также напомнил, что в Вильнюсе удалось встретиться со всеми лидерами "Большой семерки" и со многими партнерами в НАТО.

"Теперь пора каждую такую договоренность сделать конкретным результатом. Есть у нас Совет Украина – НАТО, и этот формат должен работать содержательно. Готовим предложения нашим партнерам. Есть новые договоренности по оружию, по технике, по авиации, и сейчас их конкретизируем", – сообщил президент.

Гарантии безопасности для Украины

12 июля премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что лидеры стран G7 (Германии, Великобритании, США, Канады, Франции, Италии и Японии) согласовали декларацию о гарантиях безопасности для Украины. К ней могут присоединиться все государства, желающие взять на себя соответствующие обязательства по предоставлению гарантий безопасности нашей стране.

13 июля президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина начала готовить договоры для гарантий безопасности от союзников.

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