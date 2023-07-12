Сегодня свою поддержку Украине гарантировали Япония, Германия, Великобритания, США, Канада, Франция и Италия.

Испания присоединится к долгосрочным гарантиям безопасности для Украины, которые предоставляют страны G7 для отражения российской агрессии. Об этом заявил премьер-министр страны Педро Санчес на пресс-конференции по завершении саммита НАТО в Вильнюсе.

"Как и большинство других стран во время встречи, Испания решила присоединиться к этой декларации G7. Цель будет состоять в том, чтобы гарантировать Украине поддержку подписантов для развития своих Вооруженных сил, чтобы они были способны осуществлять свою законную оборону, а также свое эффективное сдерживание России в среднесрочной и долгосрочной перспективе", – сказал он.

По словам Санчеса, на практике присоединение Испании к гарантиям G7 не будет сильно отличаться от той роли, которую Мадрид уже взял на себя в вопросах поддержки Украины: поставки вооружений и обучение солдат. Он уточнил, что фактически Испания просто формально подтвердила, что уже оказываемая поддержка сохранится в долгосрочной перспективе.

Видео дня

"Большая семерка" дала гарантии Украине

Одним из главных итогов саммита НАТО в Вильнюсе стало предоставление украине определенных гарантий со стороны G7 – Японии, Германии, Великобритании, США, Канады, Франции и Италии. Суть гарантий заключается в том, что указанные страны формально обязались поддерживать Украину в ее обороне от РФ до конца войны.

В первую очередь речь идет о поддержке военного потенциала Украина – непосредственно ВСУ и военно-промышленного комплекса Украины.

Во-вторых, партнеры обязались укреплять экономическую стабильность Украины, в том числе помочь в восстановлении.

В-третьих, речь идет о технической и финансовой поддержке для удовлетворения немедленных потребностей Украины, возникающих из-за войны.

Вас также могут заинтересовать новости: