Фракция "Батькивщина" выходит из самоизоляции менее чем через неделю после ее начала

На прошлой неделе стало известно, что депутат от "Батькивщины" Олег Мейдич заразился коронавирусом.

Народные депутаты Украины из фракции «Батькивщина» завершили самоизоляцию и возвращаются к работе.

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Об этом лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко сообщила в Facebook.

«Самоизоляция закончилась - «Батькивщина» возвращается к работе. ПЦР-тесты всех депутатов фракции, которые мы сдали после подтверждения COVID-19 у нашего коллеги, отрицательные», - написала она.

Тимошенко пожелала скорейшего выздоровления народному депутату из фракции Олегу Мейдичу, у которого выявили коронавирус.

Как сообщал УНИАН, 20 мая на заседании парламента заместитель председателя Верховной Рады Елена Кондратюк (она избиралась по списку партии «ВО «Батькивщина») заявила, что фракция «Батькивщина» ушла на самоизоляцию, поскольку народный депутат от этой политсилы Олег Мейдич заболел COVID-19.

«Пока не будет проведено тестирование каждого из депутатов и не будет решения, что они все здоровы, депутаты фракции не вернутся в сессионный зал», - сказала она.

Мейдич является первым заместителем председателя Комитета ВР по вопросам аграрной и земельной политики.

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