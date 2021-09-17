Ранее стало известно, что в законопроекте Палаты представителей США уже содержится предложение о предоставлении военной помощи Украине в размере 275 млн долл.

В Конгрессе Соединенных Штатов Америки могут увеличить размер военной помощи Украине до 300 млн долларов на 2022 фискальный год.

Об этом сообщила посол Украины в Соединенных Штатах Оксана Маркарова в социальной сети Facebook.

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"Благодарим конгрессменов и сенаторов за предложение увеличить размер помощи на безопасность Украине до 300 млн. долл. в оборонном бюджете США на 2022 год (NDAA FY2022)", - заявила Маркарова.

Посол выразила надежду, что выделение этой суммы будет согласовано и утверждено обеими палатами Конгресса США - Палатой представителей и Сенатом.

Военная помощь Украине:

С 2014 года Украина получила от правительства США помощь на оборону почти на 2,5 млрд долларов.

В законопроекте Палаты представителей США уже содержится предложение о предоставлении военной помощи Украине в размере 275 млн долл.

Во время визита президента Украины Владимира Зеленского Украина и США завершили подготовку Стратегического оборонного рамочного соглашения, которое создает основу для усиления стратегического сотрудничества Украины и США в сфере обороны и безопасности и продвижения общих приоритетов, в том числе внедрения реформ в сферах обороны и оборонной промышленности, углубление сотрудничества в таких сферах, как черноморская безопасность, кибербезопасность, обмен разведывательной информацией и противодействие российской агрессии.

1 сентября президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден объявил о предоставлении Украине 60 млн долларов помощи в области обороны. Помощь безопасности в 60 млн долларов включает "Джавелины" и другое оборонное летальное и нелетальное оборудование.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба также отметил, что США выделяют 60 миллионов долларов на противотанковые ракетные системы "Джавелин" и другое военное оборудование для Украины "уже до конца года".

6 сентября 2021 года Сенатор Соединенных Штатов Америки от Республиканской партии Линдси Грэм заявил о том, что республиканцы поддерживают предоставление большей военной поддержки Украине.

Автор: Виталий Саенко