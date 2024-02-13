На этом посту Мойсюк также будет заниматься развитием Сил обороны Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил генерал-лейтенанта Евгения Мойсюка специальным уполномоченным по реализации международных гарантий безопасности.

Об этом он сказал в своем видеообращении. Глава государства подчеркнул, что продолжается перезагрузка институтов нашего государства, в частности Сил обороны.

"А сегодня – и сил дипломатии. Генерал-лейтенант Евгений Мойсюк назначен специальным уполномоченным и будет заниматься реализацией международных гарантий безопасности для Украины и развитием Сил обороны", – отметил Зеленский.

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Он добавил, что для Украины создается принципиально новая система отношений безопасности с ведущими государствами мира, и каждый элемент таких отношений должен быть полностью реализован, чтобы не было "никакой декларативности".

"Уже есть соглашение по безопасности с Великобританией, готовим новые соглашения – амбициозные соглашения. И не только с европейскими силами. Каждая договоренность с партнерами должна быть реализована как можно быстрее", – подчеркнул глава государства.

В то же время на сайте президента появился датированный 13 февраля указ №79/2024, которым предполагается назначить Мойсюка специальным уполномоченным президента Украины по вопросам реализации международных гарантий безопасности и развития Сил обороны Украины.

Изменения в руководстве Сил обороны Украины

Недавно Зеленский назначил новым главнокомандующим Вооруженными силами Украины генерал-полковника Александра Сырского. Он отметил, что к руководству ВСУ приступает новая управленческая команда.

В частности, Зеленский уволил Сергея Наева с должности командующего Объединенными силами ВСУ. На этот пост назначили Юрия Содоля.

Кроме того, Зеленский сменил командующего Десантно-штурмовыми войсками ВСУ. Эту должность занимал Максим Миргородский. Новым командующим стал Игорь Скибюк. Также был назначен новый командующий Силами территориальной обороны. Должность получил Игорь Плахута.

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