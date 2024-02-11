Президент подписал указ и назначил другого человека.

Зеленский уволил Сергея Наева с должности командующего Объединенных сил ВСУ. На этот пост назначили Юрия Содоля, говорится в указах президента.

"Уволить Наева Сергея Ивановича с должности командующего Объединенных сил Вооруженных Сил Украины", - отмечается в тексте.

На место командующего Объединенных сил Вооруженных Сил Украины был назначен Юрий Содоль. Соответствующий указ президента также уже опубликован.

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Кроме того, Зеленский сменил командующего Десантно-штурмовых войск ВСУ. Эту должность занимал Максим Миргородский. Новым командующим стал Игорь Скибюк.

Также был назначен новый командующий Силами территориальной обороны. Должность получил Игорь Плахута.

Больше о Сергее Наеве

Сергей Наев - украинский военный, генерал-лейтенант. Занимал должность командующий Объединенных сил Вооруженных сил Украины с 2020 года.

Во время нападения РФ на Украину в 2014 году под командованием Наева был сектор "Б" в боях за Донецкий аэропорт. В 2015 году военный был на должности начальника штаба оперативного командования "Юг", а в период с 2015 по 2017 годы - возглавлял командование "Восток".

Во времена полномасштабной войны под его руководством было спланировано и организовано применение Вооруженных Сил Украины (личного состава, воинских частей и сил обороны) на южном направлении и на других наиболее важных направлениях фронта.

Зеленский назначил нового командующими Сухопутными войсками

Сегодня одним из своих указов президент Зеленский также сменил командующего Сухопутными войсками ВС Украины. Вместо Александра Сырского должность занял Александр Павлюк.

Как известно, Сырского ранее повысили до главнокомандующего Вооруженными силами Украины (8 февраля уволили Валерия Залужного).

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