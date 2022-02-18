По его словам, история очень похожа, Россия делает то же самое, что и тогда.

Бывший первый заместитель главного прокурора Грузии (2008-2012) Давид Сакварелидзе заявляет, что сегодняшние события по эвакуации жителей отдельных районов Донбасса в Россию очень похожи на повторение сценария, который реализовывали в Грузии в 2008 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

"Честно говоря, у меня определенное дежавю, когда я на это все смотрю. С 2007 по 2008 год я работал в зоне конфликта, в городе Гори. Я там работал, служил областным прокурором, и перед моими глазами разворачивалась вот эта вся картина российской агрессии", - сказал он.

Сакварелидзе напомнил, что тогда тоже проводили эвакуацию населения.

"История очень похожа, они повторяют абсолютно то же самое, что тогда", - заявил он.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 18 февраля, глава подконтрольной России группировки "ДНР" Денис Пушилин заявил о начале массовой эвакуации жителей отдельных районов Донбасса в Россию.

По его словам, "в ходе обстрелов населенных пунктов жизнь и здоровье мирных жителей может подвергаться угрозе".

Пушилин отметил, что с 18 февраля организован массовый централизованный выезд населения в Ростовскую область России.

Он добавил, что якобы по договоренности с руководством России в Ростовской области подготовлены места для приема и размещения людей.

Позже аналогичное заявление сделал главарь "ЛНР" Леонид Пасечник.

За минувшие сутки, 17 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил оккупанты 60 раз нарушили режим тишины.

17 февраля российские оккупационные войска из тяжелого артиллерийского вооружения калибра 122 мм обстреляли пгт Станица Луганская.

В результате обстрела было повреждено здание детсада, где в то время находились дети. По предварительным данным, в результате обстрела трое работников детсада получили контузии.

Кроме того, за полтора часа после этого враг нанес артиллерийский удар по поселку Врубивка Северодонецкого района. Обстрелом было повреждено здание школы, в котором на момент атаки находились 30 учеников и 14 педагогов, которые были вынуждены спасаться в подвале школы.

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