По его словам, будет "определен ответ".

Президент США Джо Байден заявил, что предупредил российского диктатора Владимира Путина о более серьезных последствиях в случае применения Россией ядерного оружия.

Об этом Байден заявил в интервью каналу CBS.

По словам американского лидера, он лично предостерегал Путина от этого шага.

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"Не делайте этого. Не делайте. Не делайте. Это изменит гримасу войны (в Украине – УНИАН) на что-то, чего не было со времен Второй мировой", - сказал Байден Путину.

"Это будет иметь последствия. Они (Путин и его режим – УНИАН) станут самыми большими изгоями в мире, чем когда-либо. И в зависимости от масштаба того, что они сделают, будет определен ответ", - добавил президент США.

При этом американский лидер не уточнил, каким будет ответ, однако заметил, что "последствия" для России, безусловно, будут.

Как сообщал УНИАН, ранее американский генерал Бен Ходжес заявил, что в случае применения Россией ядерного оружия в Украине Соединенные Штаты Америки не смогут остаться в стороне. При этом он считает такой сценарий маловероятным.

"Нет никакого реального преимущества на поле боя, для США было бы невозможно оставаться в стороне/не реагировать, и я не думаю, что Путин или его ближайшие советники склонны к самоубийству", - написал Ходжес.

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