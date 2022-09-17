Ранее оценка США определяла, что Пекин нуждается в "минимальном ядерном сдерживании". Однако в последние годы Китай приложил усилия для расширения своего ядерного потенциала.

Становление Китая как ядерной державы создает исторические угрозы и вызовы, которые требуют переоценки текущей политики ядерного сдерживания.

Об этом заявил генерал ВВС США Энтони Коттон, выступая перед Комитетом Сената по делам вооруженных сил, пишет The Washington Post.

По его словам, оценка военными по ядерной силе Китая резко изменилась с 2018 года, когда было признано, что Пекин нуждается в "минимальном ядерном сдерживании". В то время анализ ядерной политики Пентагона оценивал амбиции Китая как сосредоточенные на "региональной гегемонии", пояснил он.

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Однако эти предположения начали меняться в последние годы, когда Китай приложил согласованные усилия для расширения своего ядерного потенциала и усилил свою агрессивную позицию в отношении Соединенных Штатов и их региональных союзников.

Последний обзор ядерной политики Пентагона был передан Конгрессу в марте и еще не был обнародован.

"Мы видели невероятную экспансивность того, что они делают со своими ядерными силами — что, на мой взгляд, не отражает условий минимального сдерживания. Сейчас у них есть добросовестная триада", – пояснил Коттон, имея в виду, что китайская армия имеет ядерные силы, которые действуют на земле, в воздухе и на море.

Ядерную угрозу со стороны Китая, добавил он, невозможно в полной мере решить путем дублирования подхода Соединенных Штатов к России, чьи ядерные цели знакомы Соединенным Штатам еще со времен холодной войны. Пекин и Москва, сказал генерал, "действуют по-разному с точки зрения доктрины".

Исторически Пекин не обладал таким арсеналом, как две крупные сверхдержавы времен холодной войны (США и СССР), а его ядерные амбиции не рассматривались в Вашингтоне с такой же интенсивностью, как Москвы. Китай также никогда не был участником режимов контроля над вооружениями, которые определяли ядерные отношения между Соединенными Штатами и Россией.

"Нам нужно серьезно подумать о том, что мы вступаем в новую эру трехсторонней ядерной конкуренции. Вы будете отвечать за то, чтобы Соединенные Штаты и их союзники могли сдерживать не одного, а двух почти равных ядерных противников, с чем не сталкивались ваши предшественники", — сказал Коттону председатель комитета, сенатор Джек Рид.

Коттон, кандидатуру которого рассматривают на должность руководителя Стратегического командования США, признал, что нужно будет исправить дисбаланс.

"Мы понимаем российскую ядерную теорию и ядерную доктрину. Нам придется глубже понять китайскую ядерную стратегию", — сказал Коттон.

Однако генерал подчеркнул, что "в конце концов, и Россия, и Китай понимают, что мы имеем сильную, устойчивую ядерную силу, которая обеспечивает сдерживание нас самих и расширенное сдерживание наших врагов".

Коттон отметил, что США должны серьезно воспринимать угрозы Москвы или Пекина применить ядерное оружие, особенно когда речь идет о потенциальной конфронтации из-за Тайваня.

"Если у вас есть надежный сдерживающий фактор, это заставило бы их дважды подумать, прежде чем связываться с нами", — отметил Коттон.

Как сообщал УНИАН, ранее заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Кэл заявил, что Китай находится на пути наращивания своего ядерного арсенала в три-четыре раза. Он обратил внимание на быстрое расширение Китаем модернизации и диверсификации своего ядерного потенциала, а также его бряцанье оружием в Тайваньском проливе.

Кэл отметил, что в Пентагоне знакомы с заявлениями Китая о намерениях обсуждать вопросы стратегической стабильности, но в Вашингтоне считают, что сейчас Пекин "не готов к такой работе".

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