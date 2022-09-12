Он убежден, что Штаты не смогут оставить атаку без ответа.

В случае применения Россией ядерного оружия в Украине Соединенные Штаты Америки не смогут остаться в стороне.

Такое мнение высказал американский генерал-лейтенант в отставке, бывший командующий войсками США в Европе, ветеран войн в Ираке и Афганистане Бен Ходжес в Twitter.

Комментируя предположение о том, что "отчаявшийся Путин" нанесет тактический ядерный удар по территории Украины, он отметил, что такой риск существует. Однако он считает это маловероятным.

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"Нет никакого реального преимущества на поле боя, для США было бы невозможно оставаться в стороне/не реагировать, и я не думаю, что Путин или его ближайшие советники склонны к самоубийству", - написал Ходжес.

Также генерал объяснил, почему для Соединенных Штатов было бы важно ответить.

"США отреагируют на применение Россией ядерного оружия, потому что Китай, Северная Корея и Иран наблюдают за этим. Если мы не отвечаем, то они ободряются. Ответ не обязательно будет ядерным", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, сегодня Россия ударила по критической гражданской инфраструктуре Украины. В результате атаки были полностью обесточены Харьковская и Донецкая области, частично – Запорожская, Днепропетровская и Сумская.

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