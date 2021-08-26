Ющенко отметил, что это было унизительное решение, по которому, как он надеется, сейчас многие в Европе сильно пожалели.

Бывший президент Украины Виктор Ющенко назвал самыми тяжелыми своими переговорами за время его президентства саммит Североатлантического альянса в Бухаресте в 2008 году. Именно тогда там не поддержали предоставление Украине Плана действий по членству (ПДЧ) в НАТО.

Об этом заявил Ющенко изданию "Украинская правда". "Я думаю, наиболее тяжелый был саммит НАТО в Бухаресте. 2008 год. У нас были все наиболее оптимистичные прогнозы, поддержка американских партнеров и мы понимали, что перед нами реальный шанс получить положительный ответ на заявление Украины о Плане действий относительно членства", - рассказал экс-президент.

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Однако, рассказал он, когда началась дискуссия по украинскому вопросу, то увидел, что среди европейских партнеров нет единства в поддержке Украины.

"Очень кулуарно, очень дипломатичным способом Украине отказали после нескольких часов дискуссий. И это было унизительное решение, по которому, я надеюсь, сейчас многие в Европе сильно пожалели", - отметил Ющенко.

Кроме этого, Ющенко посоветовал, что никогда не нужно недооценивать Россию. "То, что произошло сейчас с Северным потоком-2, говорит о том, что эта страна имеет опасно эффективную дипломатию", - отметил он.

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Автор: Ирина Погорелая