В Евросоюзе шокированы массовыми убийствами в Изюме Харьковской области.

Вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель осуждает зверства российских военных в Изюме Харьковской области и поддерживает привлечение к ответственности политического руководства России.

Об этом речь идет в заявлении Борреля на сайте Европейской службы внешнего действия.

"Евросоюз глубоко шокирован массовыми захоронениями, обнаруженными украинской властью, с более чем 440 телами в Изюме, который является городом, недавно освобожденным от захватнических российских войск. Мы осуждаем и зверства самым строгим образом", - отмечает Боррель.

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Высокий представитель ЕС подчеркнул, что агрессивная война России против Украины оставляет кровавый след и разрушения по всей Украине. "Тысячи гражданских уже были убиты, гораздо больше подверглись пыткам, преследованиям, сексуальному насилию, похищению или принудительному перемещению. Это бесчеловечное поведение российских сил, при полном пренебрежении к международному гуманитарному праву и Женевским конвенциям, должно прекратиться немедленно", - подчеркнул Боррель.

Также он заявил, что Россия, ее политическое руководство и все причастные к нынешним нарушеним международного права и международного гуманитарного права в Украине должны быть привлечены к ответственности. "ЕС поддерживает все усилия в этом отношении", - сказал Боррель.

Как сообщал УНИАН, 14 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что Харьковщина почти вся освобождена от российских захватчиков, в оккупации более пяти месяцев жили около 150 тысяч украинцев.

Сегодня, 16 сентября, глава Национальной полиции Игорь Клименко заявил, что на деоккупированных территориях Харьковской области обнаружено 10 пыточных.

Также вблизи города Изюм, находившегося в оккупации, обнаружено ориентировочно 445 захоронений гражданских людей.

Как заявил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, среди тел, которые были эксгумированы на месте массового захоронения в Изюме, 99% с признаками насильственной смерти.

По данным уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, Олега Котенко, в Изюмском районе обнаружили пять кладбищ, где похоронены погибшие в результате российской агрессии гражданские и военные.

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