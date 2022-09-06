В ЕК надеются на быстрое рассмотрение предложения в Совете ЕС.

Еврокомиссия утвердила предложение о полной остановке соглашения об упрощении визового режима с Россией.

Об этом заявила на пресс-конференции в Брюсселе еврокомиссар по внутренним делам Ильва Юханссон.

"Граждане России не должны иметь легкого доступа в ЕС, и, конечно, быть туристами в ЕС не является фундаментальным правом. Еврокомиссия сегодня приняла предложение полностью приостановить соглашение об упрощении визового режима с Россией", - подчеркнула она.

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По словам Юханссон, ЕК ожидает утверждения Советом ЕС этого решения в течение недели. Если это произойдет в короткие сроки, то уже с понедельника, 12 сентября, заработает новый визовый режим.

Еврокомиссар добавила, что граждане страны-агрессора столкнутся с более продолжительными и дорогостоящими процедурами получения виз в ЕС, а также усложнится получение многократных виз. Она надеется, что не входящие в Шенген Болгария, Румыния и другие страны ЕС примут такое же решение.

В то же время планируется упросить выдачу виз "студентам, журналистам, диссидентам и представителям гражданского общества" России.

Отмечается, что ЕК предложила Совету ЕС не признавать российские загранпаспорта, выданные на оккупированных территориях Украины.

Помимо этого, страны Евросоюза смогут отказывать в визе гражданам России, которые "могут угрожать безопасности этих стран и ЕС".

Как ранее сообщал УНИАН, после оглашения 31 августа решения об отмене упрощенного визового режима ЕС для россиян, Эстония, Латвия, Литва и Польша заявили о планах на национальном уровне запретить выдачу виз россиянам и ограничить въезд гражданам РФ с визами ЕС. Для этого они намерены выработать единое решение.

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