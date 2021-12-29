По мнению дипломата, переговоры между США и Россией будут результативными, если они состоятся "в тесной координации и с участием ЕС".

Европейский союз хочет принять участие в переговорах между США и Россией по безопасности в Украине и Европе.

Об этом заявил верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель в интервью Die Welt.

"Мы не хотим и не можем себе позволить быть сторонними зрителями, через голову которых принимаются решения", — сказал Боррель.

Читайте такжеСША оставляют авианосную ударную группу в Средиземном море: причина в РоссииПо мнению дипломата, переговоры между США и Россией будут результативными, если они состоятся "в тесной координации и с участием ЕС".

"Россия хочет вести переговоры об архитектуре европейской безопасности без привлечения Европейского Союза – это абсурд. Мы этого не примем. Ничего не решается о нас без нашего участия", — подчеркнул он.

Боррель также прокомментировал требования Кремля, в том числе и относительно так называемых "гарантий невступления Украины в НАТО". Дипломат назвал это требование неприемлемым, особенно "учитывая Украину".

Впрочем, Боррель убежден, что переговоры с Россией не должны ограничиваться темой Украины и нерасширения НАТО.

"Мы должны говорить обо всех нарушениях с момента принятия Хельсинкского заключительного акта в 1975 году. Мы не согласны ни со многими событиями в российской внешней политике, ни с некоторыми событиями, которые Москва рассматривает как внутренние дела", — заявил он.

Как сообщал УНИАН, по словам чиновника Совета по национальной безопасности США, переговоры между Штатами и Россией должны состояться 10 января. В частности, они будут посвящены ситуации вокруг Украины и контролю над вооружениями.

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