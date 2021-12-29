Президент США решил не раскрывать карты о планах дальнейших коммуникаций с Кремлем.

Президент США Джо Байден не дал точного ответа, планирует ли он встречаться с президентом России Владимиром Путиным 10 января. Как сообщалось, в этот день должны пройти переговоры по вопросам безопасности США и РФ, на которых обсудят ситуацию в Украине.

Как сообщает Reuters, отвечая на вопрос, встретится ли он с президентом России Путиным 10 января, Байден отметил: "Посмотрим". Президент США решил не раскрывать карты о планах дальнейших коммуникаций с Кремлем.

Читайте такжеВ ЕС назвали противостояние российским угрозам одним из итогов 2021 годаУточняется, что Белый дом не ответил на просьбу прокомментировать, имел ли в виду Байден в своем комментарии именно эти переговоры о безопасности.

Переговоры Запада с Россией: что известно

10 января официальные лица США и России проведут переговоры по вопросам безопасности. На этой встрече будут обсуждены опасения по поводу роста напряженности вокруг Украины.

12 января запланированы переговоры России и НАТО. А более широкая встреча с участием Москвы, Вашингтона и других европейских стран назначена на 13 января.

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