По словам главы ОП, выступление президента имело " мощный эффект "и было как"дыхание свежего воздуха".

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что после выступления президента Украины Владимира Зеленского на Генассамблее ООН Украина получила много сообщений и звонков от партнеров со словами поддержки.

Об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова на ICTV".

По словам Ермака, после выступления президента на Генассамблее ООН Украина получила много сообщений и звонков от партнеров из США, Британии, Турции со словами поддержки.

"Поэтому, безусловно, это имело мощный эффект... Выступление президента было как дыхание свежего воздуха", - подчеркнул он.

Читайте также"Тысячи киллометров угрозы на границе": Кулеба о "договоренностях" Лукашенко и ПутинаГлава Офиса президента также прокомментировал критику Зеленского в сторону ООН, которая проигнорировала саммит Крымской платформы.

Он отметил, что хотя представители ООН еще подписали принятую по результатам саммита декларацию, Украина надеется, что со временем подписантов декларации будет становиться больше.

Кроме того, Ермак подробнее рассказал о призывах президента Украины изменить устав ООН.

"Очень важно изменить такие вещи как злоупотребление правом вето, которое мы видим в последние годы, как то, что нет равенства между странами, как то, что ценности и идеология, с которой создавалась ООН, должны вернуться в те стены. И именно об этом говорил президент во время своего выступления", - пояснил Ермак.

Как сообщал УНИАН, Владимир Зеленский во время выступления на общих дебатах в рамках 76-й Генеральной ассамблеи сравнил ООН с супергероем на пенсии, а также раскритиковал организацию за неучастие в саммите Крымской платформы.

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Автор: Антонина Доломанжи