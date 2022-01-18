Президент Турции подчеркнул, что в современном мире стремление к оккупации чужих земель не приведет к желаемому.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал далеким от реальности сценарий оккупации Украины Россией.

Турецкий президент отметил, что Украина не обычная страна, Украина - сильное государство. "Для принятия подобного шага в Москве должны проанализировать ситуацию в мире и внутри страны", - сказал Эрдоган, передает Анадолу.

Президент Турции также сообщил, что обсудит ситуацию в Украине с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, который накануне находился с визитом в Киеве.

"Я поговорю с Ильхамом Алиевым. Безусловно, важно обсудить эти вопросы с (президентом России Владимиром) Путиным. Потому что эти регионы больше не могут мириться с войной. Это неправильно. Настало время для полного исключения сценария войны из политической повестки дня", - сказал Эрдоган.

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Президент Турции подчеркнул, что в современном мире стремление к оккупации чужих земель не приведет к желаемому. "К примеру, какие шаги предприняла Россия в Украине, в Крыму? Она вторглась в Крым. В ходе каждой беседы с Путиным я заявляю, что Турция против оккупации Крыма. Эту же позицию доводит до российской стороны внешнеполитическое ведомство Турции. То есть позиция Турции по этому вопросу однозначна", - сказал Эрдоган.

"Я оккупирую чьи-то земли, займу их - такие вещи расходятся с логикой", - отметил турецкий лидер, передает hurriyet.com.tr.

Как сообщал УНИАН, 8 декабря 2021 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара, при согласии сторон, готова внести вклад в снижение напряженности между РФ и Украиной, что может проявиться в виде посредничества либо в любом ином формате.

Также в декабре министр иностранных дел Дмитрий Кулеба анонсировал, что Эрдоган в начале 2022 года приедет с визитом в Украину.