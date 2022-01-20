Президент подтвердил намерение выступить посредником между Украиной и РФ.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уточнил время своего визита и подчеркнул, что его страна хочет добиться мира в Украине.

Об этом он заявил во время брифинга, комментируя ситуацию в Украине, пишет Анадолу.

Эрдоган сообщил, что его визит в Украину, анонсированный ранее, состоится в начале февраля.

"Мы придаем большое значение как визиту господина Путина в Турцию, так и моему визиту в Украину. Я совершу визит в Украину в начале следующего месяца", - добавил турецкий лидер.

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По его словам, Турция рассчитывает в ближайшее время организовать личную встречу президентов РФ Владимира Путина и Украины Владимира Зеленского.

"Турция стремится к тому, чтобы в регионе воцарился мир и не происходило негативных процессов", - сказал он.

Днем ранее пресс-секретарь Администрации президента Турции Ибрагим Калын заявил, что Реджеп Тайип Эрдоган пригласил в Анкару президентов России Владимира Путина и Украины Владимира Зеленского для обсуждения и решения разногласий.

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