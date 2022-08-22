Он также напомнил о подписании "зернового соглашения" по вывозу агропродукции из Украины и выразил надежду, что подобным образом будет урегулирована война.

Президент Турции Реджеп Таип Эрдоган назвал организацию встречи президентов Украины и РФ Владимира Зеленского и Владимира Путина целью Анкары.

Об этом заявил Эрдоган во время обращения к нации, пишет Hurriyet.

"У нас была возможность подробно обсудить с Путиным развитие событий. Мы ездили в Украину и имели подобную встречу с Зеленским. Наша цель – собрать Путина и Зеленского в нашей стране в ближайшее время, чтобы проложить путь к разрешению кризиса", - заявил Эрдоган.

Он также напомнил о подписании "зернового соглашения" по вывозу агропродукции из Украины и выразил надежду, что подобным образом будет урегулирована война.

Отметим, недавно президент Зеленский заявил, что переговоры с РФ - это не диалог, а ультиматум со стороны России, а в случае проведение "референдумов" переговоры с Украиной для РФ будут закрыты.

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