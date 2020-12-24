Верховная Рада проголосовала за этот закон 4 декабря.

Президент Владимир Зеленский подписал закон, возвращающий ответственность за недостоверную информацию в декларациях государственных служащих.

Об этом вечером в среду сообщила пресс-служба Офиса президента.

Документом предусмотрено возвращение ответственности за декларирование недостоверной информации и за непредставление субъектом декларирования декларации, которая была отменена решением Конституционного суда. Для этого вносятся изменения в Уголовный кодекс, Уголовный процессуальный кодекс и Закон Украины "О предотвращении коррупции".

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"Подписанный документ устраняет пробелы в законодательстве, возникших в связи с решением Конституционного суда Украины от 27 октября 2020 года, и обеспечивает возможности привлечения к уголовной ответственности за декларирование недостоверной информации и за непредоставление субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления", - говорится в сообщении.

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27 октября Конституционный суд по представлению 47 народных депутатов принял решение, которым отменил статью 366-1 Уголовного кодекса, которая предусматривала ответственность за недостоверное декларирование.

Также КС признал неконституционными положения законов о проверке е-деклараций чиновников и отменил полномочия НАЗК с проверки деклараций и выявления конфликта интересов.

4 декабря Верховная Рада приняла закон О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно установления ответственности за декларирование недостоверной информации и непредставление субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления (№4460-д).

Законом Уголовный кодекс дополняется статьей 366-2 "Декларирование недостоверной информации". Устанавливается, что умышленное внесение субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений в декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, предусмотренной законом "О предотвращении коррупции", если такие сведения отличаются от достоверных на сумму от 500 до 4 тыс. прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, - наказывается штрафом от 2 тыс. 500 до 3 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (от 42 тыс. 500 до 51 тыс. грн) или общественными работами на срок от 150 до 240 часов, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

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Автор: Юрий Годован