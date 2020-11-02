Итоги выборов еще окончательно не подведены, но тенденции уже обозначены, считает Вадим Карасев.

В следующую Раду могут пройти 5 парламентских партий и «Наш край». Об этом, подводя итоги местных выборов, на своей странице в Фейсбук написал политический эксперт Вадим Карасев.

По его словам, итоги выборов еще окончательно не подведены, но тенденции уже обозначены и понятны.

«Если говорить о перспективе парламентских выборов, то на данный момент на них хорошие шансы на успех имеют 5 парламентских партий: «Слуга народа», «ЕС», «ОПЗЖ», «Батькивщина» и «За майбутнє», а также «Наш край» – единственный представитель непарламентских политсил в этой группе. Шансы других партий для прохода в Раду пока не просматриваются», – подчеркнул Карасев.

По мнению эксперта, «Наш край» фактически повторил успех 2015 года.

«Новые политобъединения и квази «новые лица» – как «Пропозиция» -– успеха не имели. Новые партии уступили лидерам, в частности – «Нашему краю». Также неплохо показали себя проекты под местных лидеров (Черниговская, Кировоградская, Харьковская и другие области), но их влияние ограничивается только своим регионом», – написал Карасев.

Партия власти – «Слуга народа», заметил эксперт, в общем зачете победила, но проиграла себе образца 2019 года.

«Как следствие, власть не смогла масштабировать монобольшинство на всю страну», – отметил Карасев.

Также политэксперт назвал «Голос» «главным разочарованием местных выборов».

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Автор: УНИАН