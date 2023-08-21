Сергей Жирнов раскрыл секреты кремлевского "Фантомаса".

Бывший сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов рассказал об уловках, к которым прибегает Владимир Путин. В частности, российский диктатор пользуется услугами актеров кино, которые в масках могут подменить его на всевозможных мероприятиях.

"Вот то, что мы видели в театрах и в кино начиная с моего детства - "Фантомас". Мы помним этого самого "Фантомаса", я помню Жан Маре играл "Фантомаса", он постоянно надевал на себя такие маски силиконовые и вот это было значит в кино. В России этим занималась для театров и кино компания, на которую вдруг вышла аж целая Федеральная служба охраны, которая заказала какие-то маски для своих сотрудников. И судя по всему главарь ФСО там прозрачно намекал что и для Путина вот это весьма интересная штука", - сказал Жирнов.

Также Жирнов отметил, что Путин и его двойники не оставляют отпечатки пальцев, потому что пользуются шпионскими технологиями.

"Если надеть просто на себя маску силиконовую, то в общем от нашего лица ничем не отличается она, и можно совершенно спокойно носить маску Путина. Здесь вполне конкретные вещи, действительно там люди надевают эти маски - мы видим как его в общем можно вполне принять за нормального человека. И ещё есть очень важный элемент. Я, как шпион, знаю, что "актерам" выдают перчатки со специальным клеем, не оставляющим отпечатки пальцев", - добавил Жирнов.

Двойники Путина: что известно

Слухи о наличии двойников у российского президента ходят давно, люди замечали, что на разных мероприятиях у Путина может меняться форма ушей или носа. Кроме того, двойники ведут себя иначе.

О двойниках президента РФ говорил и глава украинской разведки Кирилл Буданов. По его словам, двойник Путина приезжал в оккупированный Мариуполь и выступал на параде 9 мая.

Кандидат психологических наук Дмитрий Попов недавно отмечал, что в июле на встрече с Александром Лукашенко в Санкт-Петербурге был двойник Путина.

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