Немецкий политик отметил, что неоимперские идеологии Путина наложились на учения КГБ, что дает очень опасную смесь.

Бывший президент Германии Йоахим Гаук отметил, что становление Владимира Путина, как российского диктатора, происходило в "полной психов марксистско-ленинской системе". Он отметил, что вместе с неоимперскими замашкам президента Российской Федерации это "дает опасную смесь".

Об этом сообщает Badische Zeitung.

По его словам, нельзя забывать, насколько глубоко люди, вроде Путина, вдохновлены ленинистским мышлением.

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"Если у тебя власть, никогда не отдавай ее". Сейчас мы видим это уже без коммунизма – в его националистических имперских жестах. Второе – "Кто сильнее, тот и прав". Коммунистический принцип, который наблюдаем и сегодня. Третье – беспомощность общества: "Не разрешай свободы мнений". Это все рождено в коммунизме, а сейчас воскрешено. Нет свободы мнений, нет общества, нет свободных СМИ. Четвертое – "Используй репрессивный аппарат", – отметил Гаук.

Он указал, что "так их учили в КГБ, и теперь это советское смешалось с неоимперской идеологией России", что является "очень опасной смесью". При этом политик напомнил, что Путин – "старый кагэбист, который был социализирован в марксистско-ленинской системе, полной психов", что легло в основу его отношения к Украине и ведению войны.

Война против Украины - геноцид украинского народа

24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. Россияне срают в лица земли жилые дома и гражданскую инфраструктуру, в результате гибгут тысячи украинцев, в том числе дети.

Кроме того, на территориях, которые временно оккупировала РФ, захватчики проводят фильтрации, пытают и убивают людей. После освобождения населенных пунктов ВСУ находят массовые захоронения и братские могилы. Помимо этого, тысячи людей, в том числе детей, насильно депортируют на территорию России.

14 апреля в Украине признали войну России геноцидом украинского народа.

Аналитики Института изучения войны отметили, что заявления президента России Владимира Путина об Украине должны подтолкнуть других к размышлениям, не является ли война актом геноцида. Так, 27 октября он заявил, что "единственной реальной гарантией украинского суверенитета" может быть только Россия, которая "создала" Украину.

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