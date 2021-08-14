Дипломат отметил, что заявления о "развороте Украины к Китаю", являются неправильной стратегией.

Украина должна убеждать США, чтобы вступить в НАТО. Необходимо показать, что мы отказались от ядерного оружия и сохранили этим миллиарды долларов американских налогоплательщиков.

Об этом в программе "Первые лица" с Еленой Трибушной на 24 канале рассказал экс-посол Украины в США Валерий Чалый.

Дипломат отметил, что заявления о "развороте Украины к Китаю" являются неправильной стратегией.

"Не надо шантажировать США и говорить, мол, почему мы не в НАТО", – подчеркнул Чалый.

По мнению Чалого, на сегодня главным аргументом в разговорах с США является то, что Украина отказалась от ядерного вооружения. Однако этот аргумент устарел и на него меньше обращают внимание.

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"Однако сегодня мы платим огромную цену – жизни наших воинов", – подчеркнул Чалый. - "Украина закрывает от России восточный фланг, хотя пока и не является членом Альянса. Подчеркивать нужно это и приводить четкую статистику".

По словам экс-посла, статуса страны, стремящейся в НАТО, недостаточно, требуется наполнение. Речь идет о глубоком оборонительном соглашении вместо имеющихся и том, которое готовит Офис президента.

"Зафиксировать все, что есть сейчас – недостаточно, чтобы усилить Украину в будущем, поэтому о статусах надо говорить", – отметил Чалый.

То, что вступление в НАТО является стратегией Украины, прописано в Конституции. Впрочем, стоит переходить к четким действиям, особенно после атаки Владимира Путина, подчеркнул Чалый.

Он считает, что участники Альянса после начала войны на Донбассе начали опасаться, поскольку не знают, как ситуация будет развиваться.

"Кто-то смелее из стран НАТО, кто-то предлагает спешить, когда можно продвинуть свою линию, это надо делать", – резюмировал Чалый.

Напомним, Украина еще В 2008 году подала заявку на вступление в Североатлантический альянс. Только в 2020 году страна приобрела статуса партнера НАТО с расширенными возможностями. Следующим шагом является получение Плана действий по членству в НАТО.

Украина и НАТО: что известно

Автор: Виктория Гордиенко