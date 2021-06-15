Глава МИД заявляет, что Украине удалось буквально "вырвать в последний момент" упоминание о ПДЧ для Украины в коммюнике лидеров НАТО по итогам их саммита.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призывает страны-члены Организации Североатлантического договора (НАТО) предоставить Украине План действий по членству в 2022 году.

Как заявил глава МИД в Facebook, если не знать контекста, то вчерашняя (14 июня - УНИАН) декларация саммита НАТО в части выглядит как "ничего особенного" - союзники просто подтвердили преданность своему же решению 2008 года.

"Однако оценка декларации меняется из ничего особенного на нечто особенное, если учесть три элемента контекста", - заявил Кулеба.

"Во-первых, еще за несколько дней до саммита упоминания о ПДЧ для Украины не было в тексте декларации. Это правда, что мы ее буквально выгрызли в момент благодаря собственной настойчивости, честной беседе с НАТО и твердой поддержке ключевых наших друзей", - отметил Кулеба.

"Во-вторых, до вчерашнего дня декларации саммитов НАТО принимались в 2014, 2016 и 2018 годах. Ни в одной из них союзники ПДЧ для Украины не упоминали. Могли, но не упоминали. Хотя в настоящее время Украина воевала и заслуживала такой поддержки", - добавил министр.

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"В-третьих, вчерашняя декларация имеет гораздо более широкий контекст - это, по сути, план действий нового НАТО, в котором США помирились с остальными союзниками, и теперь с новыми силами Альянс будет работать над достижением поставленных целей, поддержкой определенных друзей, в том числе Украины и сдерживанием определенных соперников, в том числе России, - отметил Кулеба.

В связи с этим Кулеба сказал, что если учесть контекст, то для Украины это "очень хорошая декларация". "Но я всегда честно говорю партнерам, что за хорошими декларациями должны идти хорошие действия. И лучшее такое действие - предоставление Украине ПДЧ в 2022 году. Для получения ПДЧ Украина уже провела достаточно реформ. Когда нам говорят "давайте еще больше реформ", то у меня один вопрос: сколько еще? Мы должны продолжать реформы, но мы не должны мириться с ситуацией, когда отдельные государства-члены НАТО реформы в Украине используют как оправдание для сокрытия собственного нежелания раздражать Россию", - подчеркнул министр.

Кулеба убежден, что Украина будет членом НАТО. "Для этого есть согласие и в Альянсе, и в Украине. И чем быстрее мы встанем на путь ПДЧ, тем сильнее будет становиться Украина и атлантическое пространство в целом. Все остальное - это контекст, с которым мы системно работаем", - добавил министр.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский попросил президента США Джо Байдена четко прояснить возможность получения Украиной ПДЧ в НАТО. В частности, глава Украинского государства хочет четко услышать от президента США Джо Байдена "да" или "нет" относительно ПДЧ для Украины.

В свою очередь, Байден подчеркнул, что оккупация Россией части украинских территорий не влияет на вступление в Организацию Североатлантического договора (НАТО), но Украина должна очиститься от коррупции. Президент США заявляет, что Украина должна соответствовать определенным критериям, чтобы получить План действий по членству в Альянсе.

В коммюнике глав государств и правительств 30 стран-членов НАТО по итогам их саммита в Брюсселе сказано, что Украина станет членом НАТО с помощью ПДЧ.

"Мы подтверждаем принятое в 2008 году решение на Бухарестском саммите, что Украина станет членом Альянса благодаря Плану действий относительно членства (ПДЧ), который является неотъемлемой частью процесса", - отмечается в коммюнике.

"Мы твердо выступаем в поддержку права Украины решать собственное будущее и внешнеполитический курс без внешнего вмешательства. Годовые национальные программы под эгидой Комиссии Украина-НАТО остаются механизмом, с помощью которого Украина продвигает реформы, касающиеся ее стремлений относительно членства в НАТО. Украина должна в полной мере использовать все имеющиеся инструменты под эгидой Комиссии Украина-НАТО для достижения ее цели в воплощении принципов и стандартов НАТО ", - отмечают лидеры НАТО.

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Автор: Виталий Саенко