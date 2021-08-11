Среди прочего предусматривается всестороннее информирование украинского общества о государственной политике в направлении евроатлантической интеграции путем включения этого вопроса в учебные программы.

Президент Владимир Зеленский подписал указ о Стратегии коммуникации по вопросам евроатлантической интеграции Украины на период до 2025 года.

Как отмечает пресс-служба Офиса президента, соответствующий указ № 348/2021 глава государства подписал 11 августа с целью реализации стратегического курса Украины на обретение полноправного членства в НАТО и обеспечение его поддержки со стороны украинских граждан.

Указывается, что документ имеет целью наладить системное информационное взаимодействие между государственными органами и гражданами для донесения до каждого украинца содержания и практической ценности членства Украины в Альянсе, необходимости внедрения соответствующих реформ и их связи с евроатлантической интеграцией нашей страны.

Среди прочего предусматривается всестороннее информирование украинского общества о государственной политике в направлении евроатлантической интеграции путем включения этого вопроса в учебные программы, привлечения независимых экспертов, в частности, представителей исследовательских центров, общественных объединений и международных партнеров, к планированию, мониторингу и оценке выполнения годовых национальных программ по достижению критериев членства в НАТО.

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В Офисе президента ожидают, что предусмотренные стратегией шаги будут способствовать росту в украинском обществе поддержки стратегического курса Украины на обретение полноправного членства в Альянсе, а на международном уровне – поддержки евроатлантических устремлений Украины и необходимых для этого реформ.

Этим указом глава государства также поручил правительству в трехмесячный срок разработать и утвердить план мероприятий по воплощению утвержденной стратегии.

Реализовать ее предусмотрено в четыре этапа. Среди прочего запланировано создание тематического веб-портала для размещения информации по реализации реформ и выполнения мероприятий по евроатлантической интеграции, выпуск ряда информационно-просветительских материалов и тому подобное.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

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Автор: Константин Гончаров