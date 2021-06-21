Кулеба заявил, что Альянс должен предоставить Украине список необходимых реформ.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что с 2008 года НАТО не сделало ни одного шага для того, чтобы Украина получила членство.

Об этом он рассказал в интервью турецкому агентству Anadolu.

Министр напомнил, что в 2008 году альянс в Бухаресте заявил, что Украина и Грузия станут членами НАТО.

"И на том же саммите лидеры поручили своим министрам иностранных дел рассмотреть вопрос о предоставлении обеим странам планов действий по членству. С 2008 года, если вы спросите, что было сделано НАТО для достижения этого, я отвечу очень честно: ничего. С 2008 года НАТО не предприняло ни одного шага для выполнения этого решения" - сказал Кулеба.

Читайте такжеРазумков обозначил возможные сроки вступления Украины в НАТООн отметил, что Альянс должен предоставить Украине список реформ, необходимых для членства.

Также министр подчеркнул, что в стране провели много реформ, особенно после революции 2014 года.

"Украина до 2014 года и после 2014 года - это две разные страны", - подчеркнул он.

Курс Украины в НАТО

В начале апреля во время телефонного разговора с генсекретарем НАТО Йенсом Столтенбергом президент Украины Владимир Зеленский назвал НАТО единственным путем к окончанию войны на Донбассе.

"Мы преданы реформированию нашей армии и оборонного сектора, но одними реформами Россию не остановить. НАТО - это единственный путь к окончанию войны на Донбассе. ПДЧ станет настоящим сигналом для РФ", - сказал президент.

В Кремле в свою очередь заявили, что членство в НАТО может лишь ухудшить ситуацию на Донбассе.

По словам представительницы Министерства иностранных дел Российской Федерации Марии Захаровой, вступление Украины в НАТО якобы может привести к "необратимым последствиям для украинской государственности" и "масштабной эскалации" на юго-востоке страны.

Участники саммита НАТО 14 июня в заключительном сообщении заявили, что Украина и Грузия могут стать членами НАТО в будущем.

Украинское правительство утвердило специальный план по подготовке Украины к членству в Североатлантическом альянсе.

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Автор: Людмила Жерновская