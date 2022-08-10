Бывшему нардепу также сообщено подозрение в пропаганде войны и разжигании расовой ненависти.

Экс-нардепу Игорю Маркову заочно сообщено подозрение в пропаганде войны и разжигании расовой ненависти.

Как сообщили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры по данным следствия, народный депутат Украины VII созыва, житель города Одессы, в 2014 году выехал на территорию России. Находясь в РФ, он совершал активные действия в ущерб суверенитету и независимости Украины.

В частности, после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, с 15 по 19 марта, экс-депутат прибыл на временно оккупированную территорию Киевской области. Он прибыл совместно с военнослужащими РФ, публично пропагандировал их действия и отрицал совершения вооруженной агрессии против Украины. Его высказывания в дальнейшем были распространены, в том числе на интернет-странице российского федерального телеканала при Министерстве обороны РФ.

Кроме того, 3 апреля и 15 мая 2002 года подозреваемый, находясь в Москве, во время публичных выступлений и участия на общероссийском телеканале "Россия 1" поддержал временную оккупацию части Украины и созданных Россией псевдоорганов. Он публично одобрял действия РФ и призвал не останавливаться и продолжать вооруженную агрессию против Украины с применением более жестких методов.

В дальнейшем эти выступления опубликованы на видеохостинге "YouTube" под названием "Обращение к украинцам и землякам одесситам".

Сейчас бывшему народному депутату Украины сообщено о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, пропаганде войны, разжигании расовой вражды и ненависти, оправдывании и признании правомерной вооруженной агрессии РФ против Украины, а также в коллаборационной деятельности (ч. 1 ст. 110, ч. 1 ст. 161, ч. 1 ст. 436-2, ст. 436, ч. ч. 1,6 ст. 111-1 УК Украины).

Отмечается, что расследование в уголовном производстве осуществляют следователи Управления СБУ в Одесской области.

Как сообщили в управлении, СБУ объявила в международный розыск указанного экс-нардепа-коллаборанта от "Партии регионов". В спецслужбе уточнили, что следователи собрали дополнительную доказательную базу и сообщили ему о подозрении в новых преступлениях. В июне того же мужчину уже обвинили в коллаборационной деятельности.

В основу нового подозрения легли его последние действия и призывы к войне. Сейчас завершено проведение ряда экспертиз. Был проанализирован большой массив доказательств, собранных сотрудниками СБУ.

Полученные выводы подтверждают, что в выступлениях фигуранта присутствуют факты его подрывной деятельности против Украины.

"В связи с объявлением в международный розыск теперь это лицо невъездное в цивилизованные страны", - говорится в сообщении.

Как уточнили УНИАН в правоохранительных органах, речь идет о бизнесмене Игоре Маркове.

Марков, 1973 г. р. владелец телекомпании "АТВ". На выборах 2006 года он был избран в Одесский горсовет по спискам Блока Натальи Витренко, позже он основал собственную депутатскую группу "Родина" и одноименную пророссийскую партию. Затем избирался депутатом горсовета по спискам своей партии. В 2012 году был избран депутатом ВР. В сентябре 2013 года Высший административный суд Украины обязал ЦИК лишить Маркова депутатского мандата. Иск был подан экс-депутатом Юрием Кармазиным и был основан на результатах расследования милицией уголовного дела о фальсификации результатов выборов в округе №133 (округ Маркова). После начала судебного разбирательства Марков вышел из фракции Партии регионов.

Как сообщал УНИАН, ранее бывшего главу КСУ Александра Тупицкого, обвиняемого в совершении ряда уголовных правонарушений, объявили в международный розыск.

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