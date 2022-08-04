По данным источника в правоохранительных органах, речь идет об Александре Шепелеве.

Народного депутата Украины V и VI созывов приговорен к 15 годам заключения за организацию убийства конкурента.

Об этом говорится в сообщении на сайте Офиса генерального прокурора.

"Под процессуальным руководством прокуроров Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере бывший народный депутат признан виновным и осужден за совершение умышленного убийства (ч. 3 ст. 27, п. п. 6,11,12 ч. 2 ст. 115 УК Украины). Ему назначено наказание - 15 лет лишения свободы с конфискацией всего личного имущества, кроме жилья", - говорится в сообщении.

Отмечается, что прокуроры в суде доказали, что народный депутат Украины V и VI созывов "организовал умышленное убийство председателя наблюдательного совета "АвтоКразБанка", которое было совершено по предварительному сговору группой лиц из корыстных побуждений".

"Таким образом, будучи в то время владельцем закрытого акционерного общества, народный избранник устранял конкурента в сфере предоставления банковских услуг", - отметили в ОГ.

Приговор вступает в законную силу после окончания срока подачи апелляционной жалобы, установленного Уголовным процессуальным кодексом Украины, если такая жалоба не была подана.

Кроме того, добавили в прокуратуре, сейчас Киевским апелляционным судом пересматривается приговор Деснянского райсуда Киева относительно этого бывшего народного депутата от 7 августа 2020 года, которым он был признан виновным в предоставлении неправомерной выгоды служебному лицу и побег из-под стражи (ч. 2 ст. 369 и ч. 2 ст. 393 Уголовного кодекса Украины) и приговорен к 7 годам лишения свободы с конфискацией всего личного имущества.

Как сообщил УНИАН источник в правоохранительных органах, речь идет об Александре Шепелеве - депутата от "Блока Юлии Тимошенко", а затем перешедшего в "Партию регионов".

Александр Шепелев: что о нем известно

Шепелева 27 декабря 2012 года объявили в международный розыск. 5 июля 2013 года его задержали в Венгрии и по результатам процедуры экстрадиции 26 марта 2014 года его доставили в Украину.

6 июля 2014 года Шепелев сбежал из-под стражи, и в тот же день его повторно объявили в международный розыск, а суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Правоохранительные органы России 19 марта 2015 года задержали Шепелева в Московской области. На основании ходатайства Генеральной прокуратуры Украины компетентные органы России начали экстрадиционную проверку по выдаче Шепелева украинской стороне.

По данным ГПУ, Шепелев подозревается в организации умышленного убийства и покушения на умышленное убийство двух или более лиц на заказ, по предварительному сговору группой лиц; организации завладения транспортным средством; организации хищения государственных средств ПАО "Родовид Банк", их легализации и служебного подлога; совершении государственной измены.

8 февраля 2018 года Шепелева задержали в Киевской области сотрудники Службы безопасности Украины. Тогда у него обнаружили "удостоверение сотрудника так называемого "министерства государственной безопасности "ДНР". 10 февраля суд арестовал Шепелева.

12 августа 2020 года Офис генерального прокурора сообщил, что Шепелев приговорен к 7 годам лишения свободы за дачу взятки должностному лицу и побег из-под стражи.