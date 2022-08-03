Управление корпоративными правами канала определением следственного судьи передано в Агентство по розыску и менеджменту активов.

Сотрудники Государственного бюро расследований проводят обыски на телеканале народного депутата-предателя Алексея Ковалева.

Как сообщает пресс-служба ГБР, обыски проходят в помещении телеканала "4 канал".

Также следственные действия проходили у помощника Ковалева и должностных лиц этого СМИ.

Отмечается, что управление корпоративными правами канала определением следственного судьи передано в Агентство по розыску и менеджменту активов.

Как сообщал УНИАН, в апреле ГБР открыло уголовное производство в отношении народного депутата Украины, который после полномасштабного вторжения РФ находится на временно оккупированной территории Херсонской области и помогает оккупационным войскам.

В ходе расследования установлено, что в начале июля Ковалев занял должность заместителя председателя в незаконно созданном оккупационной администрацией государства-агрессора - "правительстве Херсонской области".

Ковалеву сообщено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога. Депутат объявлен в розыск.

8 июня в социальной сети депутат разместил публикацию о якобы интеграции в страну-агрессора части Украины с целью осуществления влияния на общественность и манипуляцию сознанием.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 2 ст. 111 (государственная измена в условиях военного положения), ч. 1 ст. 111-2 УК Украины (пособничество государству-агрессору). Ему грозит наказание до 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

16 июля суд арестовал имущество Ковалева для его дальнейшей конфискации в пользу государства. В частности, арестованы доли в уставных капиталах 3 юридических лиц, а также его банковские счета. Общая стоимость корпоративных прав составляет более 4,7 млн гривен.

Одним из юридических лиц, 100% уставного капитала которого арестованы, является ООО "ТРК "Интеррадио" - украинский информационно-развлекательный телеканал "4 канал".