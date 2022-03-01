Совет директоров Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) согласился принять меры в ответ на вторжение России в Украину.
Об этом сообщила пресс-служба ЕБРР.
Отмечается, что в случае одобрения данного решения правлением, доступ России и Беларуси к финансированию и экспертным знаниям ЕБРР будет приостановлен на неопределенный срок. На принятие решения правлению отводится 30 дней.
"Отдельно ЕБРР в сотрудничестве с нашими партнерами также изучает пакет экстренного финансирования для региона. Сюда может входить поддержка ликвидности для частного и государственного секторов, а также муниципалитетов, пострадавших от наплыва беженцев", - говорится в сообщении.
"Банк ясно дал понять, что осуждает вторжение и непоколебимо поддерживает Украину", - добавили в ЕБРР.
Война против Украины:
- 24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках города.
- 27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Согласно свежим данным, ее армия уже вторглась на Черниговщину.