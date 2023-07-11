Жена показала трогательные фото малыша и раскрыла имя.

Бывший премьер Великобритании, друг Украины Борис Джонсон в восьмой раз стал отцом.

Радостную весть сообщила супруга политика Керри Джонсон в Instagram. У пары родился третий общий ребенок.

Малыша назвали Фрэнк Альфред Одиссеус Джонсон. Он появился на свет 5 июля в 9.15 утра.

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Всего у 59-летнего Бориса восемь детей. От брака с Мариной Виллер у них четверо детей. Также у него есть дочь, которую ему родила искусствовед Хелен Макинтайр.

В браке с Кэрри Симондс-Джонсон у него теперь трое детей. Кроме Фрэнки, жена подарила политику сына в апреле 2020-го, и дочь в декабре 2021-го.

"Я обожаю каждую минуту этого сонного ребенка-пузыря. Видеть, как мои старшие двое обнимают своего братика с такой радостью и волнением, было самым прекрасным, что можно было увидеть. Мы все очень впечатлены", - прокомментировала Керри.

Личная жизнь Бориса Джонсона

Первой женой Джонсона была Аллегра Мостин-Овен. Они поженились в 1987 году, а в 1993-м - развелись. В этом же году Джонсон взял в жены юристку Марину Уилер, у них родилось четверо детей. Этот брак тоже распался.

Новый брак Джонсона заключил в мае 2021-го с политической активисткой Керри Симондс. Примечательно, что она еще до брака - в апреле 2020 года, родила от него сына. В декабре 2021 года у пары родилась дочь.

В мае Керри объявила о третьей беременности.

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