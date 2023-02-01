Среди республиканцев Джонсон будет лоббировать интересы Украины в оружии. Некоторые республиканцы не так давно призывали прекратить военную и другую помощь Киеву.

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон встретится на этой неделе с американскими республиканцами с целью оказать давление на США, чтобы они продолжали помогать Украине.

Джонсон должен выступить в частном республиканском клубе в Вашингтоне сегодня вечером, заявил конгрессмен Джо Уилсон, член комитета Палаты представителей по иностранным делам. Он также должен встретиться с группой сенаторов-республиканцев, заявил сенатор США Тодд Янг, хотя и сказал, что не знает точных сроков переговоров, сообщает Reuters.

Затем в планах Джонсона обсудить в Atlantic Council необходимость "единства и поддержки Запада для Украины и того, что еще можно сделать против угрозы, которую представляет Россия".

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Издание напомнило, что республиканцы получили большинство в Палате представителей в начале этого года и некоторые из них призвали прекратить военную и другую помощь Украине.

В свою очередь Джонсон стремился позиционировать Великобританию как главного союзника Украины на Западе и продолжает делать это.

Поддержка Джонсона

Бывший премьер-министр Великобритании является одним из самых ярых партнеров и союзников Киева с самого начала вторжения РФ. Он обеспечил значительную военную помощь ВСУ и поддержал многие инициативы, направленные против российской агрессии.

В рамках экономического форума в Давосе Джонсон призвал не верить ядерным угрозам Путина и сфокусироваться на передаче Украине инструментов, которые обеспечат победу.

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