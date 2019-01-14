При крушении грузового самолета в Иране погибли 15 человек, один выжил (фото)
14:14, 14 января 2019Мир
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Boeing 707, принадлежащий вооруженным силам Ирана, вез из Бишкека мясо для иранской армии.
Пилот не справился с управлением, вылетел за пределы ВПП \ Fars News Agency
Тела всех 15 погибших извлечены из-под обломков грузового самолета, разбившегося под Тегераном.
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Как сообщает kommersant со ссылкой на агентство ILNA, всего на борту находились 16 членов экипажа. Одному человеку удалось выжить - это бортинженер.
Boeing 707, принадлежащий вооруженным силам Ирана, вез из Бишкека мясо для иранской армии. По предварительной информации, причиной крушения стали сложные погодные условия. Самолет летел в аэропорт «Пайам» города Караджа, но по ошибке начал приземляться в аэропорту «Фатх» в том же городе. Пилот не справился с управлением, вылетел за пределы ВПП и врезался в стену здания.
Cargo Plane Crashes West of Tehranhttps://t.co/C448E21h5Wpic.twitter.com/FeXN7OLIUS— Fars News Agency (@EnglishFars) 14 января 2019 г.
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