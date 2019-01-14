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При крушении грузового самолета в Иране погибли 15 человек, один выжил (фото)

14:14, 14 января 2019
Мир
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Пилот не справился с управлением, вылетел за пределы ВПП \ Fars News Agency

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Как сообщает kommersant со ссылкой на агентство ILNA, всего на борту находились 16 членов экипажа. Одному человеку удалось выжить - это бортинженер. 

Boeing 707, принадлежащий вооруженным силам Ирана, вез из Бишкека мясо для иранской армии. По предварительной информации, причиной крушения стали сложные погодные условия. Самолет летел в аэропорт «Пайам» города Караджа, но по ошибке начал приземляться в аэропорту «Фатх» в том же городе. Пилот не справился с управлением, вылетел за пределы ВПП и врезался в стену здания.

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Теги: #самолет#крушение#Иран