При крушении грузового самолета в Иране погибли 15 человек, один выжил (фото)

Boeing 707, принадлежащий вооруженным силам Ирана, вез из Бишкека мясо для иранской армии.

Тела всех 15 погибших извлечены из-под обломков грузового самолета, разбившегося под Тегераном.

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Как сообщает kommersant со ссылкой на агентство ILNA, всего на борту находились 16 членов экипажа. Одному человеку удалось выжить - это бортинженер.

Boeing 707, принадлежащий вооруженным силам Ирана, вез из Бишкека мясо для иранской армии. По предварительной информации, причиной крушения стали сложные погодные условия. Самолет летел в аэропорт «Пайам» города Караджа, но по ошибке начал приземляться в аэропорту «Фатх» в том же городе. Пилот не справился с управлением, вылетел за пределы ВПП и врезался в стену здания.