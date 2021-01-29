Ведущая Наталья Мосейчук спросила, предлагал ли президент выйти Дубинскому из фракции.

Народный депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский заявил, что не признает анонимное голосование об исключении его из фракции.

Об этом он сказал 28 января в эфире программы "Право на власть", сообщает ТСН.

Читайте такжеДубинский обнародовал свое видеообращение к президенту"Я не собираюсь признавать ничего анонимного... Необходимо проголосовать, подписные листы, протокол. Надо это сделать. Необходимо показать реальное отношение людей к этому вопросу. Я прекрасно понимаю по действиям своих коллег, что голосов там нет. Все прекрасно понимают абсурдность этих обвинений (относительно вмешательства в выборы США. - Ред.). Все прекрасно понимают абсурдность происходящего", — заявил Дубинский.

Сообщается, что депутаты от "Слуги народа" установили специальное приложение "Депутат в смартфоне". Там, по словам Дубинского, анонимно голосовали о возможности его исключения из фракции.

"У нас сейчас происходит попытка анонимного голосования за исключение господина Дубинского из фракции "Слуги народа". По мне идет голосование. Ключевой вопрос, который я лично хотел с коллегами обсудить, — это причины этого исключения. Потому что у нас происходила фракция "Слуги народа", у меня была возможность пообщаться лично с президентом, а потом выступить перед фракцией. И я достаточно аргументированно, с приведением всех доказательств, показал, что введение этих санкций (США — Ред.) было следствием фейкового доноса, который написали аферисты под названием "Центр противодействия коррупции", — сказал Дубинский.

Народный депутат уточнил, что "по всем фактам, которые там приведены, — вернее, фейковой информации — я привел свои ответы. Я считаю, что они максимально убедительны, чтобы показать, что эти санкции были введены в результате того, что официальные лица США были введены в заблуждение украинскими активистами. Почему это произошло? "Активистами" - понятное дело, я беру в кавычки слово. Почему это произошло? Потому что эти так называемые "активисты" в течение последних нескольких лет создают системные механизмы давления на украинскую власть".

"Вмешательство в выборы, которое вменяют мне в соответствии с пресс-релизом Минфина США, на самом деле происходит в Украине. Потому что тот же ЦПК, если открыть его сайт — там написано, что финансируется он за счет средств американского правительства и правительства Европейского Союза. При этом ЦПК запускает рекламные кампании, направленные на дискредитацию партии "Слуга народа" и других партий прямо перед местными выборами. И хвастается, что прямо перед этими местными выборами охватил 6,5 млн избирателей информацией о том, какие зашкваренные депутаты в той или иной партии и какая вообще партия сама по себе зашкварена. То есть с чем мы сталкиваемся? Мы сталкиваемся с механизмом давления на украинскую власть", — сказал Дубинский.

Ведущая Наталья Мосейчук спросила, предлагал ли президент Владимир Зеленский выйти Дубинскому из фракции.

"Я ответил президенту "нет", — сказал Дубинский.

Ведущая спросила, считает ли нардеп, что на президента давят.

"Я считаю, что его окружение просто использует эти ложные нарративы для того, чтобы вводить его в заблуждение. Потому что это инструмент давления на власть — причем давление не в позитивном ключе. Потому что тот же ЦПК системно защищает господина Сытника, который является дважды судом признанным коррупционером, он внесен в государственный реестр коррупционеров, Конституционный суд признал назначение его директором НАБУ неконституционным. Он продолжает делать вид, что он исполняет обязанности директора НАБУ, а по сути присвоил его полномочия. Об этом там ни слова. Там нет ни слова ни о каком коррупционере, которые продолжают управлять государством Украина", - ответил Дубинский.

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Автор: УНИАН