Народный депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский заявил, что не признает анонимное голосование об исключении его из фракции.
Об этом он сказал 28 января в эфире программы "Право на власть", сообщает ТСН.
Читайте такжеДубинский обнародовал свое видеообращение к президенту"Я не собираюсь признавать ничего анонимного... Необходимо проголосовать, подписные листы, протокол. Надо это сделать. Необходимо показать реальное отношение людей к этому вопросу. Я прекрасно понимаю по действиям своих коллег, что голосов там нет. Все прекрасно понимают абсурдность этих обвинений (относительно вмешательства в выборы США. - Ред.). Все прекрасно понимают абсурдность происходящего", — заявил Дубинский.
Сообщается, что депутаты от "Слуги народа" установили специальное приложение "Депутат в смартфоне". Там, по словам Дубинского, анонимно голосовали о возможности его исключения из фракции.
"У нас сейчас происходит попытка анонимного голосования за исключение господина Дубинского из фракции "Слуги народа". По мне идет голосование. Ключевой вопрос, который я лично хотел с коллегами обсудить, — это причины этого исключения. Потому что у нас происходила фракция "Слуги народа", у меня была возможность пообщаться лично с президентом, а потом выступить перед фракцией. И я достаточно аргументированно, с приведением всех доказательств, показал, что введение этих санкций (США — Ред.) было следствием фейкового доноса, который написали аферисты под названием "Центр противодействия коррупции", — сказал Дубинский.
Народный депутат уточнил, что "по всем фактам, которые там приведены, — вернее, фейковой информации — я привел свои ответы. Я считаю, что они максимально убедительны, чтобы показать, что эти санкции были введены в результате того, что официальные лица США были введены в заблуждение украинскими активистами. Почему это произошло? "Активистами" - понятное дело, я беру в кавычки слово. Почему это произошло? Потому что эти так называемые "активисты" в течение последних нескольких лет создают системные механизмы давления на украинскую власть".
"Вмешательство в выборы, которое вменяют мне в соответствии с пресс-релизом Минфина США, на самом деле происходит в Украине. Потому что тот же ЦПК, если открыть его сайт — там написано, что финансируется он за счет средств американского правительства и правительства Европейского Союза. При этом ЦПК запускает рекламные кампании, направленные на дискредитацию партии "Слуга народа" и других партий прямо перед местными выборами. И хвастается, что прямо перед этими местными выборами охватил 6,5 млн избирателей информацией о том, какие зашкваренные депутаты в той или иной партии и какая вообще партия сама по себе зашкварена. То есть с чем мы сталкиваемся? Мы сталкиваемся с механизмом давления на украинскую власть", — сказал Дубинский.
Ведущая Наталья Мосейчук спросила, предлагал ли президент Владимир Зеленский выйти Дубинскому из фракции.
"Я ответил президенту "нет", — сказал Дубинский.
Ведущая спросила, считает ли нардеп, что на президента давят.
"Я считаю, что его окружение просто использует эти ложные нарративы для того, чтобы вводить его в заблуждение. Потому что это инструмент давления на власть — причем давление не в позитивном ключе. Потому что тот же ЦПК системно защищает господина Сытника, который является дважды судом признанным коррупционером, он внесен в государственный реестр коррупционеров, Конституционный суд признал назначение его директором НАБУ неконституционным. Он продолжает делать вид, что он исполняет обязанности директора НАБУ, а по сути присвоил его полномочия. Об этом там ни слова. Там нет ни слова ни о каком коррупционере, которые продолжают управлять государством Украина", - ответил Дубинский.
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