Народный депутат Александр Дубинский («Слуга народа») опубликовал на своей фейсбук-странице документы, которые полностью опровергают утверждения о том, что он вмешивался в выборы в США.

«Если вы посмотрите на хронологию, то поймёте, что стало первопричиной введения против меня персональных санкций, основанных на лживом доносе шабунинского ЦПК.

Вот оригинал и перевод доноса ЦПК от 5 октября 2020, на основании которого и введены санкции 11 января этого года.

На пресс-конференции с Деркачем 20 ноября 2019 года (кстати, единственной совместной), о которой шабунята пишут в лживом доносе, я чётко говорил о том, зачем я в ней участвую (для создания ТСК в Раде)», – пояснил нардеп.

Он добавил, что в ответах на вопросы журналистов чётко заявил о своей принципиальной позиции – невмешательство в американские выборы и привёл соответствующий фрагмент.

«А теперь по-порядку - о том, чем я занимался с первых дней прихода в парламент. Сразу после принятия депутатской присяги и получения полномочий, я зарегистрировал в Раде постановление, которое было одобрено решением комитета, по созданию временной следственной комиссии. Эта комиссия должна была расследовать финансовые махинации Гонтаревой в НБУ и подельника Порошенко в Фонде гарантирования – Ворушилина». Читайте такжеУкраинские аферисты из "ЦПК" подставили американских чиновников - нардеп

Дубинский приложил список депутатов, подписавших своё согласие на участие в этой ТСК от партии «Слуга народа»: Скороход, Горобец, Дунда, Куницкий, Бужанский, Галушко, Фриз, и Корниенко.

«Этот законопроект в повестке дня сессии за 2 месяца так и не появился. Спустя месяц депутат Деркач предложил мне создать совместную следственную комиссию с более широким спектром вопросов. Это комиссия, которая бы расследовала ещё и разворовывание государственных средств через так называемые облигации Януковича, варранты Яресько, а также $5.3 млрд международной финансовой помощи через так называемых грантоедов.

В эту комиссию должны были войти депутаты от партии «Слуга Народа» Струневич, Дубнов, Клочко, Марусяк, Поляков, Третьякова, Лерос, Забуранная. Состав комиссии утверждался письмом главы фракции – Арахамией.

Вопрос о создании этой ТСК в повестку дня Рады тоже не попал», - обрисовал ситуацию политик.

«После чего я и пошел на совместную пресс-конференцию с Деркачем, целью которой, с моей стороны, было исключительно добиться создания этой ТСК.

Спустя ровно полгода после этой пресс-конференции (19 мая 2020 года!), Деркач по собственной инициативе, самостоятельно опубликовал плёнки Байдена-Порошенко, а в ВРУ было инициировано создание следственной комиссии именно по расследованию фактов, озвученных Деркачем.

Ещё раз повторяю, 19 мая 2020 года!

Про моё отношение к демонстрируемым на этих пресс-конференциях таблицах, я многократно публично заявлял.

В списках членов комиссии, которая должна была заниматься расследованием плёнок Байдена-Порошенко, меня нет и не могло быть.

Убедитесь в этом сами:

Инициатор создания этой комиссии Сергей Демченко, другие участники от партии «Слуга Народа», которых лично делегировал глава фракции Арахамия – депутаты Фриз, Мовчан, Дырдин, Зуев, Кинзбурская, Богданец, Яременко, Чёрный.

Так в чем же причина доноса шабунинского ЦПК, который обманул чиновников США?

В требовании создать ТСК по расхищению $5.3 млрд. международной финансовой помощи, часть которой была «освоена» ЦПК.

Именно об этом и о том, как «осваивались» эти средства, и были письма в Сенат США, о которых воняют соросята-пинчучата», – подчёркивает Дубинский.

Он также обращает внимание, что в этих письмах спрашивал о том, куда и на что были потрачены $4,4млн., выделенные на реформу прокуратуры.

«Получателем этих денег, в том числе, были и аферисты из ЦПК», – заявил нардеп.

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Автор: УНИАН