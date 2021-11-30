Тест депутата после аварии, который обнаружил наркотики в его крови, признали ложным.

Во Львове суд признал, что народный депутат Александр Юрченко, которого подозревали в совершении ДТП летом в центре города, во время аварии находился за рулем трезвым, а не в состоянии наркотического опьянения.

Об этом сам Юрченко сообщил на своей странице в Facebook.

"Сегодня я получил полное решение суда, в котором отмечается об отсутствии в моих действиях признаков административного правонарушения (а именно пребывание под состоянием наркотического опьянения, управляя автомобилем)", - написал Юрченко.

Также депутат добавил к своему сообщению видео, отмечая, что на ролике правоохранители прибегают к провокациям и хотят его подставить.

"Также публикую видео, где я требую взять у меня анализ крови, а в ответ слышу от врача, что тесты надо закупать лучше и кровь брать у меня никто не собирается. Если такое произошло, значит, кому-то это было выгодно. Но справедливость есть и за нее стоит бороться!", - отметил нардеп.

Напомним, 8 июля 2021 года Александр Юрченко попал в ДТП в центре Львова. Во львовской полиции сообщали, что на виновника ДТП составили протокол, который был направлен в суд. Депутата подозревали в управлении авто в состоянии наркотического опьянения. Из-за этого в "Слуге народа" призвали Юрченко сложить мандат.

Сам Юрченко уверял, что наркотиков не употреблял, а сдавать мандат не собирается.

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Автор: Екатерина Малюга