По словам депутата, результаты его анализов сфальсифицированы.

Внефракционный народный депутат Александр Юрченко, которого подозревают в управлении авто в состоянии наркотического опьянения, уверяет, что наркотиков не употреблял, а складывать мандат не собирается.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам.

"У меня на сегодня есть уже три теста из разных клиник: из государственных клиник, из ведущих частных клиник, которые подтверждают то, что никаких наркотиков я не употреблял", - заявил Юрченко.

Также он прокомментировал призывы в его адрес сложить мандат.

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"Если на вас нападет преступник или обворует вас... сфальсифицирует ли против вас какие-то материалы, нарушит ли ваши права, вы пойдете на работу писать заявление на увольнение?"- сказал он.

На уточнение, будет ли он сдавать мандат, Юрченко лишь ответил: "Анализы против меня сфальсифицированы".

Он также добавил, что необходимо разобраться с тем, что "в государственных учреждениях подделывают результаты тестов".

"У нас появилась возможность узнать, что происходит во Львове и как там фальсифицируются анализы", - сказал парламентарий.

Кроме того, по словам Юрченко, автомобиль, в котором он был в момент ДТП, принадлежит его друзьям. "Я взял его на несколько дней", - сказал он.

Как сообщалось в СМИ, 8 июля 2021 года Юрченко во Львове попал в ДТП, вроде бы находясь под действием наркотиков.

Во львовской полиции сообщали, что на виновника ДТП составили протокол, который направлен в суд. В "Слуге народа" призвали Юрченко сложить мандат

17 сентября 2020 года Юрченко сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды с использованием законных полномочий и обязанностей. Его действия квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368, ч. 4 ст. 27 и ч. 4 ст. 369 Уголовного кодекса.

Детективы НАБУ установили, что депутат в завуалированной форме просил предоставить ему через посредника 13 тыс. долларов за внесение предложений к законопроекту по переработке твердых бытовых отходов и в дальнейшем - 200 тыс. долларов якобы для подкупа членов комитета ВР по голосование за поданные предложения.

Юрченко исключили из фракции"СН".

21 сентября Высший антикоррупционный суд избрал Юрченко меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в более 3,1 млн грн. Того же дня депутата взяли под стражу. Через пару дней Юрченко внесли залог, на него надели электронный браслет, который сняли 4 ноября.

4 марта 2021 года в НАБУ сообщили о завершении расследования дела по подозрению Юрченко в получении взятки.

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Автор: Татьяна Поляковская