Нардеп Шевченко сказал, что его заметили, когда он в противовес занесенного в парламентский зал флага белоруской оппозиции, принес государственный флаг этой страны.

Народный депутат Украины Евгений Шевченко заявляет, что в случае исключения его с фракции "Слуга народу", он будет создавать свой политический проект.

Об этом он сказал в эфире телеканала "Украина 24".

Отвечая на вопрос каким образом он встретился с Александром Лукашенко, который считает себя президентом Белоруси, Шевченко сказал, что его заметили, когда он в противовес занесенного в парламентский зал флага белоруской оппозиции, принес государственный флаг этой страны.

"Был замечен Александром Григоровичем (речь идет о Лукашенко - УНИАН) - он долго ко мне присматривался, а потом он меня пригласил к себе", - рассказал Шевченко.

Он также сказал, что когда "я вижу, что фракция повела президента (речь идет о Владимире Зеленском - УНИАН) не туда, а я шел с президентом и всегда его поддерживал и меня не слышат, я не могу достучаться до президента и он меня не принимает, а меня принимает президент другой страны, то это проблема не моя, наверное, а проблема руководства фракции почему так случается".

Шевченко сказал, что сегодня на фракции "СН" были обсуждения "по поводу меня и, я понимаю, теперь будут голосования письменные, будут розданы анкеты и посмотрим какие будут результаты".

"Я ожидаю, что меня с фракции выгонят и я за это поблагодарю свою фракцию и пойду в свой открытый политический путь и буду создавать свой политический проект новый",- добавил он.

При этом сказал, что если не исключат, то "поеду дальше по президентах других стран".

Встреча нардепа Шевченко с Лукашенко

Народный депутат от "Слуги народа" Евгений Шевченко встретился с Александром Лукашенко в Беларуси.

При этом Украина не признает легитимность пребывания Лукашенко на посту президента РБ, с учетом хода избирательной кампании в Беларуси и жестокого подавления протестов против результатов президентских выборов 2020 года.

После президентских выборов режим Лукашенко неоднократно делал недружественные заявления в адрес Украины, обвиняя ее во вмешательстве во внутренние дела Беларуси.

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Автор: Надя Пришляк