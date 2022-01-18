Известный украинский доктор Евгений Комаровский говорит, что согласился бы пойти в политику в том случае, если его сыновья покинут страну.
Об этом он сказал в интервью журналисту Дмитрию Гордону.
"Если бы мои дети уехали из Украины, я бы пошел на войну - в политику. Я бы боролся за то, чтобы они вернулись. Я бы пошел, если бы у меня была цель, чтобы они вернулись. А они не уехали, они здесь", - сказал Комаровский.
"Я прекрасно знаю, что эти гады способны на все! Завтра любого моего друга, любого моего сына остановят и найдут у него наркотики в автомобиле. Они способны на все. Ничего святого у этих людей нет", - добавил он.
Комаровский также подтвердил, что получал неоднократные предложения от Гордона пойти в президенты, о чем уже сообщалось.
Как известно, доктор живет и работает в Харькове, женат и имеет двоих взрослых сыновей.
Отметим, ранее Комаровский заявил, что не планирует идти в политику и баллотироваться в президенты.