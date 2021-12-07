Врач признался, что не любит власть.

Известный украинский доктор Евгений Комаровский заявил, что не планирует идти в политику и баллотироваться в президенты.

Об этом он сказал в эфире телеканала "Украина 24".

"Я никуда не рвусь, упаси Бог. Мне задают вопросы - я умею на них отвечать понятным языком. Это моя главная миссия. И еще я умею задавать вопросы, на которые нужно давать ответы", - сказал он.

Говоря о возможном походе на президентские выборы, Комаровский подчеркнул, что не может быть политиком, потому что главная цель этой деятельности - власть.

"Для меня власть противна. Мне не нравится власть. Я этого не люблю. Моя власть дальше моей семьи никуда дальше не простирается. Я и в своей семье эту власть отдал бы, а они не хотят брать", - заверил врач.

Ранее журналист Дмитрий Гордон рассказывал, как уговаривал Комаровского пойти на прошлые президентские выборы, но тот отказался.

Также сообщалось, что Комаровский жестко ответил российскому политику Владимиру Жириновскому, предлагавшему "бомбить Киев".

Вас также могут заинтересовать другие новости:

Автор: Виолетта Орлова