В августе на странице в соцсети он опубликовал пост с призывами к поддержке военной агрессии России против Украины.

Бывшему народному депутату Украины сообщено о подозрении в посягательстве на территориальную целостность Украины.

Об этом речь идет в сообщении на сайте офиса генерального прокурора.

"Киевская городская прокуратура сообщила о подозрении народному депутату Верховной Рады V-VIII созывов в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 1 ст. 110 УК Украины). Подозреваемый находится в розыске", - отметили в прокуратуре.

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По данным следствия, бывший народный избранник в августе на своей официальной странице в социальной сети опубликовал пост с публичными призывами к поддержке военной агрессии России против Украины, восхвалением государства-агрессора и ее действий по оккупации территорий Украины.

"В статье он утверждал, что украинское население на захваченных территориях положительно относится к оккупантам, повторял российскую пропаганду о якобы обеспечении жителей системной гуманитарной помощи, восстановлении разрушенных населенных пунктов и внедрении российских стандартов социального обеспечения", - сообщили в прокуратуре.

Кроме того, подозреваемый убеждал жителей временно оккупированных территорий Херсонской, Запорожской и Харьковской областей в возможности получить списание кредитных долгов. Для этого им необходимо было "проявить свою гражданскую позицию" и получить российские паспорта.

"По утверждениям экс-нардепа, который по имеющимся данным, скрывается на территории РФ, "выбор народа Украины - быть с Россией", - говорится в сообщении.

В прокуратуре также напомнили, что ранее экс-народному депутату было сообщено о подозрении по факту незаконного отчуждения более 200 объектов недвижимости и корпоративных прав трех обществ с целью дальнейшей легализации этого имущества.

В рамках уголовного производства в августе активы бывшего нардепа стоимостью 600 млн грн были арестованы и переданы в управление Агентства по розыску и менеджменту активов.

Как сообщил УНИАН источник в правоохранительных органах, речь идет об экс-нардепе Дмитрии Святаше.

Война в Украине и задержание предателей

Спецслужбы в Украине регулярно задерживают коллаборантов и предателей нашей страны. Предателей выявляют как и из рядов рядовых граждан, так и политиков.

В частности, предателями оказались Виктор Медведчук, Илья Кива, Юрий Бойко и другие нардепы из пророссийских политических партий.

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