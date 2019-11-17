Экс-нардепа Святаша объявили в розыск

Святаша обвиняют в декларировании недостоверной информации.

Полиция объявила в розыск бывшего нардепа Дмитрия Святаша, которого подозревают в том, что он не задекларировал кредиты в «УкрСиббанке» на сумму более 1 миллиона долларов.

Читайте такжеДубинский: экс-нардеп Святаш организовал давление на судей, прокуратуру, антикоррупционные органы и ГБРОб этом говорится на сайте Министерства внутренних дел Украины.

Информация о розыске Святаша содержится в разделе «Лица, скрывающиеся от органов власти». Датой его исчезновения указано 8 ноября 2019 года.

Святаша обвиняют по ст.366-1 (декларирование недостоверной информации) Уголовного кодекса. Максимальное наказание по этой статье составляет два года лишения свободы с трехлетним запретом занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Ранее УНИАН сообщал, как Дмитрий Святаш оказался на больничной койке сразу после предъявления ему подозрения о краже 100 миллионов долларов в «УкрСиббанке».